4 tunsori clasice pentru femeia sofisticată – Nu se vor demoda niciodată

Trendurile în materie de hairstyle vin şi pleacă – în fiecare sezon se poartă o anumită tunsoare, culoare de păr sau coafură. Însă clasicul arată întotdeauna bine.

Parul este un aspect important, deoarece cantareste mult in aspectul nostru final – oricat de frumos te-ai machia, daca tunsoarea nu te avantajeaza, cel mai probabil nu vei fi multumita de rezultatul final.De multe ori suntem tentate sa urmam trendurile de sezon sau sa imitam tunsoarea unei vedete pe care o admiram, doar pentru ca ei ii sta atat de bine. Insa uitam ca trebuie mai degraba sa luam in calcul ceea ne avantajeaza propria fizionomie. Probabil ca si tu ai experimentat cel putin o data in viata o tunsoare pe care ai regretat-o, pentru ca apoi sa astepti luni si ani de zile sa-ti creasca din nou parul.