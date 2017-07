8 tipuri de oameni predispuşi la infidelitate

Ştiai că femeile blonde sunt mai înclinate către înşelat decât brunetele sau roşcatele? Află cine se mai încadrează în acest top!

Nimeni nu îşi doreşte să fie înşelat, dar de cele mai multe ori nu ne dăm seama când iubitul sau iubita ne minte, iar asta ne poate zgudui viaţa!



Studiile au descoperit 8 tipuri de oameni cu predispoziţie mai mare către înşelat, aşa că fii precaut atunci când dai de ei!



1. Oamenii a căror vârstă se termină în 9



Te întâlneşti cu un tip care are 29 de ani? Poate ar fi mai bine să mai aştepţi un an! Potrivit unui nou studiu, oamenii a căror vârstă se termină în 9 au mai multe şanse să îşi înşele partenerul. Persoanele care împlinesc 29, 39, 49 etc de ani au tendinţa de a lua decizii greşite înainte de a schimba prefixul.



2. Băieţii înalţi



Studiile ne arată că tipii cu o înalţime mai mare de 1,75 m au de două ori mai multe şanse să îşi înşele partenerele.



3. Fanii Rock N 'Roll



Un alt studiu realizat a constatat că 41% dintre trişori preferă muzica rock în defavoarea celorlalte genuri muzicale. Cea mai bună soluţie e să-ţi alegi cu iubitor de rap!



4. Tipii care lucrează în IT



Nu te lăsa păcălită de ochelarii lor de hipsteri şi de răbdarea cu care îţi rezolvă problema la iPhone. Bărbaţii care lucrează în IT sunt soţi parşivi infideli.



5. Francezii



Visezi la cei mai romantici oameni din lume, vrei aventură, brânză şi puţin vin? Conform unui studiu despre obiceiurile francezilor din dormitor, se pare că 75% dintre aceştia au recunoscut că au înşelat.



6. Dependenţii de cumpărături



Infidelul tipic este un cumpărător serios. Mai mult de o treime dintre femeile chestionate pentru un studiu au declarat că petrec mai mult timp având grijă de aspectul lor fizic de când au început să înşele. 27% dintre persoanele chestionate au un card secret pentru a-şi finanţa achiziţiile .



7. Profesorii de sex feminin



Potrivit unui sondaj, meseria de profesor este susceptibilă de a înşela. Şi pe aceste doamne ar trebui să le înveţe cineva o lecţie!



8. Femeile blonde



Blondele se distrează mai mult? Un sondaj a constatat că 42% dintre femeile infidele au părul blond, pe când doar 11% dintre femeile brunete calcă strâmb.

