10 cele mai mari greşeli pe care le poate face un bărbat într-o relaţie

Dacă iubitul tău face una dintre aceste greşeli, ar trebui să îţi pui semne de întrebare cu privire la relaţia voastră.

1. Nu îţi acordă atenţie

2. Nu te înţelege

3. Îi e frică sau este intimidat de tine

4. Te pune pe locul doi

5. Nu îi pasă de sentimentele tale

7. Nu te face să te simţi în siguranţă

8. Se interiorizează şi se gândeşte doar la el

9. Nu apreciază că ai apărut în viaţa lui

10. Nu ştie ce vrea de la viaţă

Bărbaţii sunt foarte diferiţi faţă de femei, aşa că ce e greşit pentru ea, mai mult ca sigur nu e şi pentru el. Femeile vor fi încântate niciodată de aceste lucruri, dar măcar bărbaţii pot învăţa ceva din această listă:Nu e vorba de cadouri, însă prezenţa şi atenţia partenerului tău contează mai mult decât crezi. Chiar dacă te-ai obişnuit să fie mai rece faţă de tine, la un moment dat toate frustrările tale vor ieşi la suprafaţă. Dacă e mereu în preajma ta, atunci îţi va oferi siguranţa că nu va pleca atunci când ai nevoie şi te vei simţi mult mai atrasă şi conectată cu el.O femeie trece printr-o mulţime de stări şi are nevoie ca partenerul ei să îi fie alături şi să o înţeleagă, deşi uneori comportamentul ei nu este justificat. Chiar dacă acum eşti fericită şi puţin mai târziu furioasă, ai nevoie de un bărbat care să priceapă ce se petrece cu tine şi să nu rămână indiferent în faţa emoţiilor tale.Nu va funcţiona o relaţie cu un bărbat care este intimidat de tine atunci când ai nervi, în faţa ta va părea slab şi deloc atractiv. Chiar dacă nici în caz contrar nu ţi-ai conveni să fie, o cale de mijloc este cea mai potrivită. Un bărbat adevărat ştie cum să reacţioneze în astfel de situaţii şi ştie cum să îşi canalizeze energia. După orice furtună răsare soarele!Femeia adoră să fie băgată în seamă şi lăudată. Are nevoie de atenţie şi de prezenţa unui bărbat cu care poate vorbi despre orice. Dacă te ignoră şi atenţia lui este canalizată către altceva, atunci ai putea să te simţi neimportantă. Totul trebuie să fie în perfect echilibru!Cum femeile sunt pline de emoţii, efortului bărbatului căruia îi pasă ar trebui să fie mai mari pentru a reuşi să le împace. Dacă partenerul tău rămâne indiferent atunci când tu ai anumite trăiri, înseamnă că este mult prea egoist şi nu îi pasă de sentimentele tale. În schimb, dacă încearcă să te liniştească şi să repare ce s-a stricat, atunci e persoana potrivită pentru tine.Femeile se implică mult mai repede în relaţii decât bărbaţii, ceea ce poate complica puţin lucrurile. Ele au nevoie de confirmări, iar un bărbat adevărat vrea să atenueze dubiile şi consideră că încrederea este esenţială în dragostea adevărată. Dacă ai un iubit care compromite acest lucru sau chiar ameninţă cu despărţirea, atunci va fi dificil să te recâştige.O femeie nu poate reuşi de una singură să se simtă în siguranţă, aşa că are nevoie să fie protejată şi să primească protecţie. Chiar dacă li tu trebuie să contribui, bărbatul de lângă tine are obligaţia de a fi genul de om pe care te poţi baza şi care îţi va vrea binele întotdeauna.Dacă bărbatul de lângă tine nu urmăreşte decât să îşi atingă scopurile, atunci cu siguranţă nu e ce trebuie. O femeie are nevoie de prezenţa bărbatului de lângă ea, iar dacă el se concentrează doar pe carieră sau pasiuni, atunci cel mai probabil eşti o aventură. Nevoile tale sunt clare, aşa că şi el le observă, însă doar le ignoră!Dacă e concentrat pe alte aspecte ale vieţii sale şi de tine a uitat, atunci sigur nu apreciază prezenţa ta în viaţa lui. Tu îl ajuţi şi îi eşti alături, creşte datorită ţie şi e mândru de asta, dar uită să îţi arate recunoştinţa? Un bărbat adevărat care este inspirat şi sprijinit de tine va găsi întotdeauna o modalitate de a le împăca pe toate!Dacă un bărbat nu vede o diferenţă clară între cum a fost şi cum e alături de tine, atunci sigur nu ştie ce vrea de la viaţă. O femeie are nevoie de planuri, de speranţe reale şi de dovezi că partenerul lor este conştient de statusul relaţiei. De asemenea, ele se aşteaptă ca ei să-şi arate dorinţa de a-şi petrece întreaga viaţă alături de ele.