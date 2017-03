Erau pe val în anii 2000! Cum arată acum 11 vedete rebele

Poate îţi mai aminteşti de The Rasmus, Evanescence, HIM, Tokio Hotel şi Linkin Park care au făcut ravagii cu muzica lor, dar şi cu un look de artişti rebeli.





Sau poate erai mare fan al trupelor Linkin Park, Limp Bizkit sau Rammstein şi eşti curioasă cum arată acum Chester Bennington, solistul de la Linkin Park, Fred Durst care a fost preferatul multor fete şi Till Lindemann de la Rammstein.



Un alt star foarte apreciat în anii 2000 este Marilyn Manson care acum este foarte schimbat. Dacă îţi aminteşti de look-ul său deosebit cu care atrăgea orice privire, vei rămâne surprinsă de înfăţişarea lui cuminte din prezent.



O mulţime de vedete rock rebele ale anilor 2000 s-au schimbat şi este foarte interesant să le descoperi fără machiaje sau vestimentaţia rebelă pe care o afişau în acele vremuri. Iată cum arată acum 11 dintre vedetele rebele ale anilor 2000!



Foto: brightside.me Cum arată acum mulţi dintre artiştii care erau pe val în anii 2000? Mulţi dintre ei s-au schimbat şi au renunţat la look-ul de vedete rebele sau la machiajul care era reprezentativ pentru ei. Ville Valo de la HIM, Bill Kaulitz de la Tokio Hotel sau Avril Lavigne au făcut furori în anii 2000, ajungând să aibă milioane de fani în întreaga lume, care pur şi simplu îi idolatrizau.Sau poate erai mare fan al trupelor Linkin Park, Limp Bizkit sau Rammstein şi eşti curioasă cum arată acum Chester Bennington, solistul de la Linkin Park, Fred Durst care a fost preferatul multor fete şi Till Lindemann de la Rammstein.Un alt star foarte apreciat în anii 2000 este Marilyn Manson care acum este foarte schimbat. Dacă îţi aminteşti de look-ul său deosebit cu care atrăgea orice privire, vei rămâne surprinsă de înfăţişarea lui cuminte din prezent.O mulţime de vedete rock rebele ale anilor 2000 s-au schimbat şi este foarte interesant să le descoperi fără machiaje sau vestimentaţia rebelă pe care o afişau în acele vremuri. Iată cum arată acum 11 dintre vedetele rebele ale anilor 2000!Foto: brightside.me

Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!