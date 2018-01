Cine sărută mai bine, Angelina Jolie sau Jennifer Aniston? Gerard Butler ştie răspunsul!

Actorul a fost întrebat într-o emisiune de televiziune care dintre cele două staruri sărută mai bine. El a răspuns fără ezitare.

Invitat miercuri seară în emisiunea "Watch What Happens Live With Andy Cohen" de la postul TV american Bravo, Gerard Butler a fost întrebat care dintre cele două staruri sărută mai bine. Starul care a jucat în filme alături de ambele actriţe americane a dat imediat răspunsul:Gerard Butler, în vârstă de 49 de ani, a jucat alături de Aniston, în vârstă de 48 de ani, în filmul din 2010 "Recompensă cu bucluc/ The Bounty Hunter", iar cu Jolie, în vârstă de 42 de ani, în lungmetrajul din 2003 "Lara Croft Tomb Raider: Leagănul Vieţii/ Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life".Ambele actriţe au fost căsătorite cu Brad Pitt, Aniston, din 2000 până în 2005, iar Jolie, din 2014 până în 2016. Presa a scris în repetate rânduri că Jolie "i l-a furat" pe Pitt lui Aniston în timp ce filma alături de actorul american pentru lungmetrajul "Domnul şi doamna Smith/Mr & Mrs Smith", lansat în 2005, dar alte surse au declarat că ei se despărţiseră deja când actorul a început o relaţie cu Jolie.Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2007, Jolie a declarat că ea şi Pitt au fost prieteni mult timp şi au devenit iubiţi abia după ce acesta a divorţat de Jennifer Aniston.Angelina Jolie a recunoscut, însă, că au început să aibă sentimente amoroase unul pentru celălalt pe când filmau pentru acel thriller.În acelaşi an, Aniston a declarat într-un interviu pentru aceeaşi publicaţie că acele comentarii ale lui Jolie au fost "nepotrivite".Şi viaţa amoroasă a lui Gerard Butler a fost subiectul emisiunii de miercuri, acesta fiind întrebat despre relaţia sa cu starul reality show-ului "Real Housewives Of Beverly Hills" Brandi Glanville. Gazda emisiunii, Andy Cohen, i-a spus starului scoţian că Glanville a fost şi ea invitata lui şi i-a mărturisit că are o relaţie cu Butler.Acesta a răspuns că, atunci când a cunoscut-o pe Glanville, nu ştia că ea participă la un reality show, dar că doar au ieşit, s-au distrat şi apoi nu a mai văzut-o niciodată, relatează Daily Mail Gerard Butler şi rapperul 50 Cent au fost invitaţi în emisiunea lui Andy Cohen în contextul în care îşi promovează cel mai recent film, "Frăţia hoţilor/ Den Of Thieves", care va fi lansat pe marile ecrane vineri.Foto: Hepta