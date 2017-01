Parfumul este un produs cosmetic care poate dezvălui multe despre persoana care îl poartă.

De exemplu, parfumurile cu arome orientale sunt considerate sexy și exotice, parfumurile cu tente florale sunt alese de romanticele incurabile, iar cele lemnoase sunt îndrăznețe. Indiferent dacă ai mai multe parfumuri pe care le folosești în diferite ocazii sau unul singur care consideri că se pliază perfect personalității tale, există mari șanse să nimerești unul dintre parfumurile preferate ale femeilor celebre. Marilyn Monroe, de exemplu, a declarat în timpul unui interviu că parfumul Chanel No. 5 era parfumul ei preferat în dormitor. Mai jos, poți descoperi ce parfumuri foloseau femeile celebre și, cine știe, poate îți dăm idei de cumpărături!





Marilyn Monroe - Floris Rose Geranium





Pe lângă preferința sa pentru Chanel No. 5, Monroe a recunoscut că avea o preferință secretă și pentru Floris Rose Geranium. Apa de toaletă a fost livrată într-o cantitate mare, la hotelul Beverly Hills, în timpul filmărilor pentru Some Like It Hot, sub o pelerină. Notele de trandafir, mușcată, lămâiță și lemn de santal nu au mai fost folosite pentru parfumuri, acest mix de mirosuri fiind disponibil în prezent doar ca esență de baie.





Grace Kelly - Creed Fleurissimo





Atunci când Grace Kelly a devenit Prințesa Grace de Monaco în 1956, drumul spre altarul Catedralei Notre-Dame a fost învăluit de parfumul Creed Fleurissimo. Parfumul a fost comandat special de către prințul Rainier pentru mireasa sa, pentru a complimenta buchetul său de nuntă și conține note de bergamotă, tuberoză, iris florentin și trandafir bulgăresc.





Elizabeth Taylor - Jean Desprez Bal à Versailles





Cu toate că, în zilele noastre, multe dintre vedete au propria linie de parfumuri, Elizabeth Taylor a fost unul dintre pionieri, atunci când și-a lansat propriul imperiu al parfumurilor.Însă, la începuturile carierei sale, Liz purta Jean Desprez Bal à Versailles, un parfum oriental cu note de rozmarin, floare de portocal, lemn de santal și vanilie. Liz a folosit acest parfum pe platourile de filmare de la pelicula Cleopatra și a oferit cadou acest parfum lui Michael Jackson, care l-a folosit pentru tot restul vieții sale.





Audrey Hepburn - Givenchy L'Interdit





Creat special pentru Audrey Hepburn de către Hubert de Givenchy, parfumul L'Interdit (interzis în limba franceză) a fost creat în 1957. Acest parfum conține tente florale de bergamotă, trandafir, iasomie, iris, violete, narcise și lemn de santal. În ultimii ani, Audrey a folosit Creed Spring Flower, un alt parfum creat special pentru ea.





Prințesa Diana - Quelques Fleurs





Prințesa Diana a mers către altar, în Catedrala Sf. Paul, parfumată cu Quelques Fleurs, un parfum floral cu note de tuberoză, trandafir și iasomie. În anii ce au urmat, prințesa a devenit fanul parfumul 24 Faubourg by Hermès, care conține note de floare de portocal, piersic, gardenie.





Vivien Leigh - Joy by Jean Patou





Atunci când actrița care a jucat-o pe Scarlett O'Hara s-a întâlnit cu Clark Gable înainte de filmările pentru pelicula "Pe aripile vântului", actorul a remarcat faptul că aceasta mirosea a violete. Cu toate acestea, multe staruri ale vremii, printre care se numără și Olivia de Haviland, Mary Pickfor și Gloria Swanson, erau fane ale parfumului Joy by Jean Patou.

