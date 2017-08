Andra împlineşte azi 31 de ani: „Bucuria de a avea aproape oamenii dragi este cel mai frumos cadou“

La 31 de ani, Andra Măruță are ce sărbători. Artista are milioane de fani, lansează hit după hit, este admirată în două emisiuni TV de succes, iar pe plan personal este foarte împlinită.

Așa se vede viața sărbătoritei din exterior, dar am vrut să aflăm cum arată bilanțul pentru Andra în ziua în care împlinește 31 de ani și 9 ani de căsătorie.



La mulți ani, Andra! Și felicitări pentru noul single, “Mi-ai luat mințile”, știm că este în urcare în toate topurile! Care este lucrul care te face să zâmbești cel mai mult în acestă zi specială?

Mulțumesc, mulțumesc. Zâmbesc mai ales pentru că iubesc și simt că sunt iubită. Îi am aproape pe oamenii dragi, familia și prietenii care și-au făcut să mă sune și sărbătoresc la distanță, în alte orașe sau chiar în alte țări. Am primit și încă primesc telefoane, urări emoționante. Mă gândesc că fac ceva bine în viața asta dacă atâția oameni frumoși îmi vorbesc așa de cald.





Ce cadouri deosebite ai primit?

Anul acesta surpriza cea mai mare a venit de la Cătălin și frații mei. Au plănuit să mergem la concertul lui Robbie Williams la Budapesta! În fiecare an am parte de surprize și cadouri, sunt o norocoasă, primesc multe flori și multe obiecte frumoase, cărți, haine, accesorii, le păstrez sau le port cu drag. Cei care mă cunosc bine îmi știu gusturile și nimeresc mereu ceva potrivit! Însă apreciez orice gând, orice urare, cred că valorează mai mult o îmbrățișare și o vorbă sinceră decât lucruri pe care până la urmă ni le cumpărăm dacă avem nevoie, pentru asta muncim. Bucuria de a avea aproape oamenii dragi este imposibil de cumpărat, dar este cel mai frumos cadou. Nu îmi pot imagina cum ar fi să fiu singură într-o asemenea zi, noroc că nici nu trebuie să mă gândesc la asta, am lângă mine oameni minunați, iar fanii mei din rețelele sociale îmi trimit mereu mesaje frumoase.



Este ziua ta de naștere, dar și aniversarea căsătoriei. Unele femei de vârsta ta abia încep să își pună problema căsătoriei, iar tu ai deja 9 ani de când porți verigheta. Cum te simți în acestă postură?

Logodna sau căsătoria sunt pentru fiecare persoană o decizie foarte intimă, nu ai cum să știi ce îi aduce cuiva fericirea și la ce vărstă. În cazul meu, relația cu Cătălin este unul din cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat, iar decizia de a ne căsători, chiar dacă eu aveam doar 22 de ani, a fost foarte bună. E adevărat ca la 20 de ani încă nu știi unde te va duce viața, te mai maturizezi, dar uneori se întâmplă să cunoști omul potrivit la momentul potrivit și să știi asta. La mine așa a fost. După 9 ani pot spune că nu am niciun regret. Asta nu înseamnă că sfătuiesc pe toată lumea să dea fuga la altar, desigur. Unii oameni sunt fericiți singuri, alții în relații care nu se oficializează, fiecare e liber să iubească și să trăiască în felul său.





Anul acesta faci 17 ani de carieră. Care sunt cele mai frumoase amintiri din acești ani?

A zburat timpul! Parcă ieri mă lansam… Prima amintire care îmi vine în minte este foarte recentă, e legată de primul meu spectacol live la Sala Palatului. A avut loc chiar anul acesta, am muncit cam 6 luni la pregătirea lui și am fost foarte mândră de rezultat, așa că trebuie să amintesc “Iubirea schimbă tot”. Abia aștept să vă prezint noul show, în 2018, îmi place mereu să mă autodepășesc, sper că voi reuși să surprind iarăși plăcut publicul. Din cariera mea trebuie să mai amintesc și filmările pentru videoclipuri, fiecare a avut povestea lui, de cele mai multe ori a fost greu, dar și foarte distractiv, iar de două ori am filmat clipuri în timp ce eram… gravidă. La “Something new” eram însărcinată cu David, iar la “Avioane de hărtie” cu Eva, deși încă nu se știa asta. Am multe amintiri frumoase legate de participarea în emisiunea lui Cătălin, unde mereu mă simt bine și îmi place când îmi face surprize, dar și legate de participarea mea în emisiuni TV. Primul format prezentat de mine a fost “O-la-la”, iar apoi au urmat șapte sezoane de “Românii au talent”, urmează al optulea, și “Vocea României Junior”. Mi se face pielea de găină când mă gândesc cât de repede a trecut timpul!



Cum te vezi sărbătorind peste un an și peste 5 ani?

Tot în familie, cu soțul și copiii, cu prietenii. Am noroc că am ziua de naștere vara și pot mereu să am o petrecere la iarbă verde, fără pretenții, să stăm pe pături, să bem limonadă și copiii să se joace cu pistoale cu apă. Asta e frumusețea vieții!