Ce ar trebui să știi despre bubble tea

Bubble tea este un ceai, care poate fi recunoscut după perlele de tapioca din partea jos a paharului. Însă cât de multe știi cu adevărat despre această băutură?

Bubble tea provine din Taiwan și a fost inventat în Taichung. Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că numele acestei băuturi indică perfect bulele de oxigen și modul de preparare a ceaiului prin agitare. De asemenea, poți regăsi această băutură și cu alte nume care descriu aspectul său. Ceai de lapte, ceai de perle, ceai de tapioca, ceai boba, boba nai cha, ceai din spumă de lapte sunt doar câteva dintre variante.Iar dacă ți-ar plăcea să încerci acest ceai cu bule, dar nu ești un mare fan al gustului pe care îl are ceaiul în general, nu ar trebui să îți faci griji. Bubble tea se găsește într-o mare varietate de arome suplimentare: de la pina colada și banane cu ciocolată până la cappuccino și tiramisu. În anumite locuri din lume se face chiar și bubble tea cu bucăți de fructe și toate ingredientele naturale.Din cauza faptului că ceaiul boba este cel mai adesea făcut cu amidon de tapioca, această băutură nu are un conținut scăzut în calorii. Cu toate că ceaiul cu perle de tapioca nu are grăsimi, ceaiul boba este încărcat cu calorii goale și, în funcție de laptele utilizat, poate fi și gras.Multe dintre caloriile goale se datorează faptului că amidonul de tapioca conține carbohidrați, însă nu carbohidrații sănătoși regăsiți în cerealele integrale. Acești carbohidrați nu au nicio valoare nutrițională. Împreună cu grăsimile din lapte și caloriile suplimentare și carbohidrații care vin din zahăr sau siropuri, ceaiul boba poate ajunge cu ușurință la 300-400 de calorii.În mai 2017, a izbucnit un scandal în Taiwan, unde uleiul de palmier din unele băuturi și siropuri, inclusiv unele care au fost exportate și vândute în magazinele din întreaga lume, a fost înlocuit cu dietilhexil-ftalat, o substanță chimică adesea folosită în materialele plastice pentru a le face flexibile. Această substanță este considerată un potențial cancerigen în cazul oamenilor, după ce oamenii de știință au făcut studii pe șoareci de laborator. Cercetătorii au dezvăluit, totuși, că trebuie efectuate studii suplimentare pentru a testa efectul dozelor mici ale acestei substanțe în ceea ce privește oamenii, cum ar fi cele din consumul ocazional de bubble tea.