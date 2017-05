Trebuie să recunoști că, de multe ori, ai lucruri mai importante de făcut decât să te uiți la filmulețe cu animale. Și, cu toate acestea, de ce nu te poți opri din uitat la filmulețe cu animale? Iată ce spun studiile!

Care este motivul pentru care nu te poți opri din uitat la filmulețe cu animale?

Pe 15 aprilie, atunci când o girafă a născut la Animal Adventure din New York, parcul a transmis live evenimentul. Au fost 232 de milioane de vizionări, potrivit Associated Press. Atunci când vezi puii de animale pe ecran este un lucru, dar dacă ai fi în cameră cu ei, probabil că facultățile tale raționale te-ar dezamăgi complet și ai fi învins de dorința bruscă de a lua în brațe acele animăluțe. De ce au loc toate aceste procese? De ce te transformi în cea mai fericită persoană atunci când vezi filmulețe cu animale?O mare parte a acestui fenomen are legătură cu suita de trăsături fizice pe care le asociem cu copilăria. În regatul animal, trăsăturile sunt aceleași: ochii mari, frunțile rotunde, bărbiile mici, brațele scurte. Însă aceste arme adorabile nu includ ceea ce se întâmplă în momentul în care puii animalelor încep să se miște - puiul de pisică încearcă să sară, dar nu nimerește bine, cățelul aleargă cât poate de repede atunci când își aude stăpânii că ajung acasă etc.Faptul că aceste indicii vizuale declanșează o nevoie profundă de îngrijire și protecție a bebelușilor și puilor reprezintă un pas în evoluția noastră, deoarece protecția și grija sunt exact lucrurile de care au nevoie copiii neajutorați pentru a supraviețui.Acest impuls ne face să ne simțim atât de bine la nivel inconștient. Această reacție pe care o avem atunci când ne uităm la filmulețe cu animale sau copii nu reprezintă o trăsătură scoasă la iveală doar în aceste cazuri. De exemplu, urșii panda sunt printre cele mai drăguțe animale, chiar și atunci când se află la maturitate. Însă, dacă ar avea botul mai lung, urechile ascuțite și un fizic mai slab, oamenii nu i-ar mai privi la fel. Desenele lui Walt Disney pentru Mickey Mouse au evoluat spre o imagine mai puțin asemănătoare cu un șoricel și mai apropiată de o persoană tânără. Chiar și desenele animate au primit acest tratament, deoarece atracția noastră pentru lucrurile drăgălașe probabil că nu va dispărea niciodată. Mai ales în această lume în care multe lucruri ne afectează mai mult decât ne-am dori.