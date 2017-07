Cum arăta păpuşa Barbie în anul în care te-ai născut

Celebra păpuşă Barbie a împlinit anul acesta vârsta de 58 de ani. Deşi am putea crede că este doar o simplă jucărie, Barbie reprezintă în mod sigur mai mult de atât.

O demonstrează cel mai bine evoluţia sa de-a lungul anilor, care oglindeşti fidel nu doar moda, ci şi unele transformări ale societăţii.



Barbie a fost lansată de Mattel în anul 1959, fiind creaţia lui Ruth Handler, soţia unuia dintre confondatorii acestei companii. Popularitatea sa a crescut constant de la an la an, devenind una dintre cele mai cunoscute şi apreciate jucării din lume.



Transformarea constantă a lui Barbie a fost un motiv pentru care ani la rândul această jucărie s-a aflat pe lista de dorinţe a copiilor din întreaga lume. Barbie ţine pasul cu trendurile, în special în modă, dar şi cele legate de modul de viaţă al femeii moderne.



În prezent, din cauza criticilor constante legate de silueta mult prea subţire şi deloc naturală a lui Barbie, creatorii săi au făcut schimbări şi în acest aspect. Acum celebra Barbie are trăsături mult mai naturale, fiind disponibilă în diverse variante, de la înaltă şi suplă la mignona sau plinuţă etc.