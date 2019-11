Planifică-ți o vacanță de neuitat: cele mai luxoase hoteluri din lume

Unele hoteluri te atrag pentru că sunt plasate foarte aproape de magazine, altele pentru că personalul este dedicat și face tot posibilul pentru ca vizitatorii să se bucure de vacanțe. Dar există și hoteluri atât de frumoase încât îți taie respirația din momentul în care le vezi. Cele mai luxoase hoteluri din lume nu au camere fără personalitate sau mobilier practic, fără detalii care te inspiră. Nici peisajul pe care îl vezi la fereastră nu trebuie ratat. Simplu fapt de a fi cazat într-un hotel de pe lista alcătuită de pasionații de călătorii îți va rămâne în minte mult timp de acum încolo.

Nu este deloc simplu pentru un hotel să egaleze frumusețea Coastei Amalfitane, dar acest hotel a reușit. Atracția irezistibilă a hotelului este piscina infinity, plasată la marginea unei stânci, mult deasupra mării. Hotelul a fost un castel în secolul al XI-lea, iar atmosfera de basm persistă și astăzi. Este înconjurat de grădini organizate pe terase înmiresmate de trandafiri, lămâi și ierburi aromatice. Camerele sunt spațioase, au băi din marmură, iar balcoanele oferă priveliștea valurilor mării sau decorul încântător al grădinii.

În Maroc vei regăsi multe riaduri care te pot face să visezi, dar Riad Fes Maya îți va opri pașii cu siguranță. Din momentul în care intri în curtea interioară vei observa mozaicuri unice și sculpturi pe lemn în fiecare colț în care privești. Te vei simți ca și cum ai fi intrat într-o pagină dn istorie, retrăind magia din acele timpuri. Camerele au ferestre cu vitralii, iar mobilierul și tavanul fiecărei încăperi sunt decorate cu opere de artă unice. Te poți relaxa la hammam sau la spa în aceeași incintă.

Localizat pe țărmurile lacului Wakatipu, hotelul Blanket Bay este înconjurat de piscurile înzăpezite ale Alpilor, iar interiorul te va cuceri după primele minute. Toate camerele și apartamentele au un mobilier cu design unic, iar ferestrele acoperă un perete întreg pentru ca vederea muntelui să te cucerească pe deplin. Te poți relaxa citind în fața șemineului masiv din piatră sau poți vedea apusul soarelui de pe terasa amenajată a hotelului. Nu vei uita prea curând culorile reflectate de piscurile munților în apele lacului și strălucirea care îți conduce privirea înapoi spre imensitatea cerului.

Fără recepție sau numere ale camerelor, Inkaterra La Casona are drept obiectiv să te facă să te simți ca și cum ai fi acasă, nu într-un hotel. Toate ușile sunt din lemn sculptat, iar mobilierul are un design de excepție. În cameră vei găsi un șemineu, iar pe pereții din baie vei putea observa fresce care datează de mai multe secole. La Casona este rezultatul unei renovări ample, care a durat mulți ani, iar hotelul în care te vei caza te va face să te cufunzi în atmosfera secolului al XVI-lea, camerele fiind aranjate după modelul unei mănăstiri.

Dacă vei decide să te cazezi la Oberoi Amarvilas experiența Taj Mahal-ului nu se va limita doar la o vizită de o zi. De îndată ce te întorci la hotel vei putea admira domul și minaretele celebrului monument chiar din camera ta. Poți opta și pentru o cameră cu balcon privat, unde vei putea lua cina în timp ce privești spre Taj Mahal. Întregul hotel arată ca un palat, curtea interioară fiind plină de fântâni cu apă cristalină. Zona piscinei este încadrată de grădini cu vegetație luxuriantă și vei observa la fiecare pas detaliile deosebite ale stilului arhitectural mughal.

Construit inițial pentru a fi o reședință de vară, Manoir Hovey se află în Quebec și are un stil rustic, contemporan, care te cucerește în orice sezon.Fiecare cameră are un design aparte, lenjerii de pat scrobite, culori deschise și un decor country, relaxant. Băile sunt realizate din marmură, poți alege camere care au șemineu, iar balcoanele oferă o priveliște unică spre Lacul Massawippi. Natura din jurul hotelului este deosebită atât în momentul în care este împodobită cu bobocii de primăvară, învăluită de parfumul florilor de vară, cu hainele ruginii ale frunzelor de toamnă sau sub un strat pufos de nea.