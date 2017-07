Câinele fashionist: 5 ţinute cu care se remarcă

Squiggy este un câine cu un pedigree interesant. Şi se vede asta din pozele pe care i le face stăpânul lui.

N-o fi el cel mai fotogenic câine din lume, dar Squiggy e un mare norocos: are un stăpân care-l adoră şi care îi face şedinţe foto la sfârşitul cărora îl răsfaţă cu ceva bun de mâncare. Aşa că Squiggy stă liniştit cu limba scoasă în faţa camerei foto, ca un model canin profesionist ce este.​Jean Cotton, stăpânul lui Squiggy, a menţionat pe Bored Panda că arătosul lui prieten are o linie genetică preţioasă, fiind o corcitură între rasele Chinezesc cu creastă şi Chin japonez. În combinaţie cu ţinutele amuzante pe care le poartă câinele său, această moştenire nu poate decât să garanteze nişte imagini inedite.