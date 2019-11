Redescoperă gustul bun: 3 îndulcitori naturali pentru diabetici

Dacă ai fost diagnosticat cu diabet zahărul trebuie să dispară din meniul tău. Deși variantele artificiale nu au calorii, riscurile pentru sănătate sunt ridicate. Alege unul dintre cei 3 îndulcitori naturali pentru diabetici și vei evita creșterea glicemiei, amețeala sau complicațiile pe termen lung.

Atunci când alegi ce mănânci și ai diabet trebuie să te gândești la cantitatea și la calitatea carbohidraților pe care îi consumi. Asociația Americană pentru Diabet recomandă ca persoanele diagnosticate cu această afecțiune să înlocuiască zahărul adăugat și carbohidrații rafinați cu leguminoase, cereale integrale, legume și fructe. În unele cazuri, însă, anumite preparate sau băuturi necesită folosirea unui îndulcitor pentru a obține un gust plăcut.

Deși la prima vedere îndulcitorii artificiali sunt ușor de folosit și nu au deloc calorii, realitatea este că te pot expune la riscuri crescute și afecțiuni cronice pe termen lung. Dacă alegi îndulcitori naturali pentru diabetici vei avea parte de o aromă specială fără să-ți faci griji din cauza fluctuațiilor glicemiei sau a efectelor nedorite.



Și opțiunile naturale conțin carbohidrați

Unele alternative naturale pentru zahăr conțin la fel de mulți carbohidrați sau chiar o cantitate mai mare decât zahărul. Astfel, mierea, siropul de porumb, zahărul brun și siropul de arțar pot cauza creșterea glicemiei și acumularea kilogramelor în plus dacă sunt consumate în exces. Există, însă, și îndulcitori utili pentru a evita creșterea în greutate și a ține glicemia sub control.



Iată care sunt cei mai eficienți îndulcitori naturali pentru diabetici:



1. Stevia

Se extrage din frunzele plantei Stevia rebaudiana, originară din America de Sud. Este un îndulcitor natural sigur, care nu favorizează obezitatea. În cadrul studiilor de specialitate s-a demonstrat că utilizarea frecventă a acestui îndulcitor poate reduce nivelul glicemiei cu 6-14%. Se poate integra în tratamentul care echilibrează glicemia fără să te priveze de gustul dulce.

Trebuie să ai în vedere faptul că cele 2 componente extrase din plantă – stevioside și rebaudioside A- au un gust diferit, iar dacă nu îți place aroma unui produs care conține stevia este esențial să verifici în ingrediente ce componentă a predominat. Poți găsi stevia sub formă de pudră sau lichid și va fi nevoie să testezi câteva produse până când îl vei găsi pe cel care îți place.Un beneficiu suplimentar al acestui îndulcitor este reducerea tensiunii arteriale.



2. Xilitol

Este un alcool al zahărului care dă un gust foarte similar celui clasic. Are o putere de îndulcire aproape egală cu a zahărului și se extrage din porumb sau scoarță de mesteacăn ori fag. Fiecare gram de xilitol are 2,4 calorii, cu 40% mai puține calorii decât zahărul. Nu crește nivelul zahărului din sânge și nici pe cel al insulinei. Xilitolul nu conține deloc fructoză și are multiple beneficii pentru sănătate. Potrivit oamenilor de știință, xilitolul ameliorează igiena dentară pentru că reduce riscul acumulării de bacterii care favorizează cariile și gingivita. De asemenea, favorizează absorbția calciului din alimentele consumate, fiind ideal pentru menținerea densității osoase și prevenirea osteoporozei.

În general xilitolul este foarte bine tolerat, dar cantitățile excesive pot cauza gaze abdominale, balonare sau diaree. Dacă ai câini trebuie să știi că este toxic pentru ei.



3. Sirop de yacon

Se extrage din planta Smallanthus sonchifolius din America de Sud și a devenit un ingredient foarte popular în ultima perioadă.Are o culoare închisă și o consistență similară cu siropul de melasă. Siropul de yacon conține fructooligozaharide în proporție de 40-50%. Acestea sunt molecule de zahăr pe care organismul nu le poate digera, ceee ce determină conținutul redus de calorii, aproximativ 1,3 calorii la 1g. În cadrul studiilor realizate s-a demonstrat că siropul de yacon reduce apetitul și favorizează proliferarea bacteriilor benefice la nivelul tractului digestiv, prevenind astfel complicațiile asociate cu diabetul. În plus, stimulează imunitatea și ameliorează funcțiile cerebrale.

Principalul dezavantaj al siropului de yacon este acela că nu poate fi utilizat pentru a găti sau când prepari aluaturi deoarece temperaturile ridicate descompun fructooligozaharidele. Îl poți folosi pentru a-ți îndulci cafeaua sau ceaiul, dar și la salate de fructe sau când prepari micul dejun cu fulgi de cereale.