Pește crud sau congelat? Ce ar trebui să alegi

Ce ar trebui să alegi între pește crud și congelat? Este peștele de la crescătorie mai bun decât cel din natură?

1. Cum să eviți încurcăturile

2. Pește proaspăt versus pește congelat

3. Pește sălbatic versus pește din crescătorie

Nu îți pierde timpul încercând să îți dai seama la fața locului! Iată la ce detalii trebuie să fii atent când mergi la cumpărături și vrei să iei cel mai bun pește!Ce ar trebui să alegi între pește crud și congelat?Există persoane care etichetează intenționat greșit peștele. Cum îți poți da seama de diferențe? Cel mai des, se folosește somonul când vine vorba de etichetarea greșită, deoarece diferențele dintre peștele sălbatic și cel din crescătorie nu sunt atât de mari. Trebuie să fii atent la preț. Dacă este prea ieftin, probabil că nu este ceea ce trebuie. Poți și să te uiți la pește și la o poză de pe Google, pentru a vedea dacă se potrivește.Este mai bine să cumperi pește proaspăt sau congelat? Dacă vezi un pește așezat pe gheață, acesta este ori un pește cu adevărat proaspăt, ori un pește care a fost înghețat, apoi dezghețat și așezat pe gheață. Dezavantajul este că nu știi de fapt când a fost dezghețat peștele.Indiferent de acest detaliu, peștele necongelat trebuie gătit în cel mult patru-cinci zile de când îl iei. Atunci când cumperi pește congelat, ai grijă la datele scrise pe etichetă. Îl mai poți păstra în congelator pentru 1-3 luni, dezgheța și prepara.Dacă ai de unde, este recomandat să cumperi pește sălbatic, deoarece acesta are tendința de a avea o aromă mai bună. De asemnea, peștele din crescătorie nu are întotdeauna profilul de substanțe nutritive pe care îl are peștele sălbatic. Însă cum îți poți da seama dacă peștele din crescătorie este unul bun? Este important să te uiți la ambalajul peștelui și să te asiguri că pe eticheta sa există aprobările necesare. Peștele trebuie să fie sigur pentru consumatori și să provină dintr-o zonă în care pescuitul este permis. Mai bine să ai grijă de siguranța ta decât să îți pară rău după aceea.Cu aceste sfaturi de mai sus, alegerea peștelui atunci când mergi la piață sau în magazin ar trebui să fie mult mai simplă.