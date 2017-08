Ce se întâmplă dacă bei zilnic suc de morcovi? Un experiment real

Efectele sunt uimitoare pentru corp dacă obişnuieşti să consumi zilnic suc de morcovi! Descoperă povestea unei femei care a făcut acest experiment şi s-a vindecat de cancer

A stors zilnic câte 2 kilograme de morcovi şi a băut sucul timp de 8 luni

De ce s-a decis să urmeze cura cu suc de morcovi?

După ce a fost diagnosticată în 2012 cu cancer la colon (stadiul 3) şi operată, o celebră autoare de cărţi pentru copii, Ann Cameron, a refuzat să facă şi chimioterapie. Totul a decurs bine o jumătate de an, femeia s-a simţit bine, însă la o tomografie făcută de control medicul a depistat tumori canceroase în plămâni care avansau foarte rapid."Oncologul meu mi-a spus că radioterapia nu mi-ar fi de folos şi mi-a recomandat chimioterapia pentru a încetini evoluţia tumorilor. Însă, nici chimioterapia nu avea mari şanse de reuşită în cazul meu să mă vindece de cancer, după cum mi-a spus oncologul. Am întrebat un chirurg despre şansele mele de supravieţuire şi mi-a spus că indiferent dacă aleg să fac sau nu chimioterapie aş mai avea de trăit 2-3 ani", scrie Ann Cameron în cartea sa "Curing Cancer with Carrots".Luptându-se de ani buni cu anemia încă înainte de a fi diagnosticată cu cancer, Ann a refuzat să facă chimioterapie, cu atît mai mult cu cât nu avea şanse să o vindece de cancer. După mai multe cercetări pe care le-a făcut, Ann a luat hotărârea să consume zilnic suc de morcovi despre care citise că are un efect antiinflamator foarte puternic şi a dat rezultate în cazul altor persoane diagnosticate cu cancer.Aceasta este singura schimbare pe care a făcut-o în alimentaţia zilnică, fără să elimine consumul de carne, lactate sau alte alimente recunoscute pentru efectul lor inflamator. A stors zilnic câte 2 kilograme de morcovi şi a băut sucul pe parcursul zilei, alături de o alimentaţie obişnuită. Nu a făcut chimioterapie, nici radioterapie şi nici nu a folosit alte suplimente sau medicamente în toată această perioadă. A început să bea suc de morcovi în noiembrie 2012, iar după opt săptămâni a constatat la prima tomografie că dezvoltarea tumorilor a fost stopată."Până la sfârşitul lui iulie 2013 am continuat să beau zilnic suc de morcovi, cu excepţia câtorva zile când eram în diverse deplasări. Tomografia realizată la finalul lunii martie 2013 arată faptul că tumorilor s-au mai redus şi nu s-au dezvoltat în nicio altă parte a corpului. Iar la finalul lunii iulie 2013, în urma unei tomografii nu mai apărea nici urmă de tumori canceroase", explică Ann într-un material pe care l-a scris pentru chrisbeatcancer.com După ce a citit foarte multe referinţe cu privire la tratamentele alternative în cancer, Ann a aflat că morcovii au un puternic efect antiinflamator. Inflamaţiile care apar în corp favorizează terenul propice pentru dezvoltarea cancerului şi metastazarea lui, iar morcovii pot să împiedice acest lucru, susţine Ann Cameron într-un interviu acordat site-ului femininepowercircle.com "Un alt factor important de menţionat este acela că morcovii conţin un compus anticancerigen, numit falcarinol. Cercetările care s-au făcut până acum arată că atunci când şoarecii cobai injectaţi cu substanţe cancerigene au urmat o dietă bogată în falcarinol şi morcovi au făcut tumori mult mai mici ca dimensiuni spre deosebire de ceilalţi care nu au avut această dietă", explică Ann Cameron în interviu.