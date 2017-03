5 suplimente alimentare care previn dereglările hormonale

Pentru a-ţi ajuta organismul să-şi păstreze echilibrul hormal este necesar să ai o dietă sănătoasă şi să incluzi în alimentaţia ta câteva suplimente naturale

fluctuaţii emoţionale în timpul perioadei premenstruale marcate de iritabilitate, tristeţe, furie

dureri de cap

probleme digestive

fluctuaţii de greutate şi retenţia de lichide

sensibilitate la nivelul sânilor

infertilitate

crampe musculare

acnee la vârstă adultă

foame accentuată

insomnii

scăderea libidoului

subţierea şi căderea părului

depresie şi anxietate

Probiotice

Magneziu

Omega 3

Vitamina D3

Ceaiul de păpădie

Pudra de maca

Alimentaţia nesănătoasă poate provoca, printre altele, şi unele dereglări hormonale.Lipsa unor vitamine, minerale sau nutrienţi din organism predispune la apariţia unor tulburări hormonale care îţi afectează nu doar sănătatea, dar şi frumuseţea sau starea de spirit.Dacă numeroase dintre aceste simptome îţi sunt cunoscute, este foarte important să-ţi faci o programare la medicul de familie sau la medicul endocrinolog pentru un consult şi un set de analize.Iar pentru a-ţi ajuta organismul să menţină la nivel adecvat echilibrul hormal este necesar să ai o dietă sănătoasă şi să incluzi în alimentaţia ta câteva alimente sau suplimente naturale. Iată câteva dintre nutrienţii care te ajută să ţii sub control dereglările hormonale:Există o legătură strânsă între flora intestinală şi echilibrul hormonal al organismului, potrivit specialiştilor citaţi de byrdie.co.uk . Probioticele sunt bacteriile benefice care se găsesc şi în sistemul nostru digestiv şi care pot îmbunătăţi echilibrul hormonal al organismului. Pe lângă suplimentele alimentare de probiotice, poţi încerca şi alimente bogate în probiotice, precum iaurtul, kefirul sau alimentele fermentate.Numeroase femei suferă fără să ştie din cauza deficienţei de magneziu pentru că acest mineral este eliminat din celule în timpul perioadelor marcate de stres.Şi sistemul nervos central are de suferit atunci când există o lipsă de magneziu în organism, ceea ce provoacă apoi creşterea nivelului de cortisol, cunoscut şi ca hormonul stresului. Când refaci necesarul de magneziu din corp, creşte capacitatea organismului de a regla producţia adecvată de hormoni. Încearcă suplimentele de magneziu sau consumă alimente bogate în magneziu, aşa cum sunt bananele.Organismul produce hormoni sintetizând acizii graşi omega 3, de aceea suplimentele de omega 3 sunt foarte importante pentru persoanele predispuse la dereglări hormonale. De asemenea, aceşti acizi graşi esenţiali reduc inflamaţia care poate provoca dezechilibrul hormonal.Cercetătorii au descoperit că vitamina D3 acţionează precum un hormon în organism şi poate reduce inflamaţiile. Lumina soarelui este cea mai bună sursă de vitamina D3, dar cele mai multe persoane nu beneficiază de suficientă lumină naturală în timpul zilei, de aceea suplimentele sunt uneori necesare.Păpădia are proprietatea de a sprijini organismul în procesul de detoxifiere, eliminând excesul de hormoni nocivi din corp. Fără să fim conştienţi de asta, consumăm zilnic diverşi hormoni, prin intermediul anumitor alimente precum carnea de pui sau laptele. De asemenea, vitamina K din păpădie contribuie la reglarea fluxului menstrual.Obţinută din rădăcina plantei cu acelaşi nume, originară din America de Sud, pudra de maca este un supliment deosebit de benefic pentru refacerea echilibrului hormonal. Acţionează precum un adaptogen, ceea ce înseamnă că scade producţia anumitor hormoni prezenţi în exces în organism şi stimulează producţia celor care nu sunt în cantitate adecvată. Poţi adăuga pudra de maca în smoothie-uri.