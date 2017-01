Cele mai frecvente greșeli gramaticale pe care le fac românii

Limba română are o complexitate destul de ridicată atunci când vine vorba despre gramatică, iar exprimarea corectă este învățată pe băncile școlii, urmând să fie cultivată de către fiecare dintre noi mai departe.

Capcanele limbii române le dau de furcă multor persoane și se poate să fi auzit și tu, de nenumărate ori, greșeli gramaticale în jurul tău. Formele greșite ale unor cuvinte vin uneori la pachet cu dezacorduri și cu o confuzie a percepției unor fraze.





"Decât" versus "doar"





Multe persoane nu fac nicio diferență între "doar" și "decât". Însă folosirea acestor cuvinte este mai ușoară decât ți-ai putea închipui. "Decât" se folosește în construcții care conțin un verb la negativ (ex: "Nu mai am decât o oră treabă."), pe când "doar" se folosește în construcții afirmative (ex.: "Mai am doar o oră treabă.").





"Vroiam"





"Vroiam" este un mix incorect între două forme corecte gramatical: "voiam" și "vream". Conjugarea la timpul imperfect, persoana I, singular, a verbului "a vrea" este "voiam", pe când a verbului "a voi" este "vream".





"Datorită" versus "din cauza"





Trebuie să ai grijă ce vrei să transmiți atunci când folosești "datorită" și "din cauza". "Datorită" este folosit pentru a exprima un eveniment fericit, pe când "din cauza" este corelat cu un eveniment nefericit.





Virgulele lipsă de lângă construcțiile în vocativ





Atunci când te adresezi cuiva și folosești un cuvânt în vocativ, trebuie să folosești și virgula sau virgulele.La început sau la sfârșit de propoziție, vei avea nevoie de o singură virgulă pentru cuvântul în vocativ, pe când în mijlocul unei fraze trebuie să folosești două virgule ("Ai promis că speli vasele, Robert." / "Robert, ai promis că speli vasele." / "Ai promis că speli vasele, Robert, nu-i așa?").





"(Pe) care"





Unele persoane uită de existența prepoziției "pe" în construcțiile la acuzativ. Această prepoziție ar trebui folosită astfel: "Pâinea pe care am cumpărat-o este pe masă".





"Mi-ar place"





Forma corectă a acestui verb este "mi-ar plăcea". Unele persoane sunt induse în eroare de acest condițional optativ format din auxiliarul verbului "a avea" și din infinitivul verbului.





Așează





La persoana a treia, verbul "a așeza" are forma "așază", nu "așează".





De asemenea, românii spun "servici" (corect este serviciu) și "să aibe" (ar trebui "să aibă"), scriu "crează un proiect" (în loc de "creează").





Tu ce alte greșeli gramaticale ai mai auzit în jurul tău?