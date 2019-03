Roche România lansează pe piaţa locală trei teste imunologice pentru diagnosticarea bolii Alzheimer

Roche România, prin divizia de Diagnostice, pune la dispoziția medicilor specialişti din România testele imunologice Elecsys β-Amyloid (1-42) LCR, Elecsys Phospho-Tau (181p) LCR și Elecsys Total-Tau LCR. Aceste teste imunologice de diagnostic in vitro sunt recomandate pentru determinarea unor acumulări de proteine în lichidul cefalorahidian (LCR), la pacienți adulți cu afectare cognitivă, care sunt testați pentru depistarea și diagnosticarea bolii Alzheimer (BA).

Despre boala Alzheimer

În prezent, diagnosticarea bolii Alzheimer se face în principal pe baza simptomelor clinice, inclusiv a testelor cognitive, existând un număr semnificativ de pacienți diagnosticați atunci când boala este deja într-un stadiu avansat. Simptomele apar de obicei după vârsta de 60 de ani, deși persoanele cu anumite mutații genetice rare pot dezvolta boala mai devreme.Cu toate acestea, diagnosticul bolii Alzheimer bazat pe evaluarea funcției cognitive este corect numai în 70-80% din cazuri. De aceea, un diagnostic cert al prezenței unei boli degenerative este foarte important, pentru a face distincția dintre tulburările de memorie legate de vârstă și boala Alzheimer în stadiu incipient.În acest context, au fost dezvoltate o serie de teste, cu ajutorul unor biomarkeri prelevați din lichidul cefalorahidian (LCR), pentru a ajuta in procesul de diagnosticare a bolii Alzheimer. Astfel, efectuarea testelor Elecsys® ß-Amyloid (1-42) LCR și Elecsys® Phospho-Tau (181P) LCR ajută la diagnosticarea clară a bolii Alzheimer, precum și pentru evaluarea noilor potențiale tratamente.”Testarea biomarkerilor din lichidul cefalorahidian, prin testele pe care le punem la dispozitie, oferă clinicienilor, pacienților și familiilor acestora oportunitatea unui diagnostic clar, rapid și complet. Diagnosticarea demenței sau a bolii Alzhemier va ajuta persoanele afectate și familiile acestora să conștientizeze situația într-un stadiu cat mai incipient, astfel încât să poată lua măsuri pentru a asigura îmbunatăţirea calităţii vieții. În plus, un instrument de diagnostic care identifică mai bine pacienții cu boala Alzheimer, poate ajuta medicii să evalueze mai bine opțiunile de tratament.”, a declarat Nora Galli, Country Manager, Roche Diagnostics Romania.În lipsa unor statistici oficiale, specialiștii estimează ca in România, aproximativ 300.000 persoane suferă de boala Alzheimer iar numărul acestora este în continuă creștere.Boala Alzheimer (BA) este o boală progresivă, care duce la moartea celulelor cerebrale. Boala se caracterizează printr-o pierdere progresivă a funcției cognitive (de ex. gândirea, memoria și capacitatea de a raționa) și a capacității de a participa la activitățile zilnice, cu o deteriorare continuă până la deces.Boala Alzheimer (BA) este cel mai frecvent tip de demență, reprezentând peste 60% din cazuri. Se estimează că 44 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de demență, cu 7,7 milioane de cazuri noi în fiecare an, iar acest număr va crește constant pe măsură ce populația îmbătrânește. Până în 2030, se estimează că 74,7 milioane de persoane vor fi afectate, iar până în 2050 prognosticul este de 131,5 milioane.Se consideră că modificările la nivel biologic asociate cu declanșarea Bolii Alzheimer apar cu zeci de ani înainte ca simptomele clinice ale bolii să devină evidente.În stadiile incipiente (afectare cognitivă prodromală/ușoară (MCI)), persoanele pot avea tulburări de memorie, dar activitățile zilnice pot sau nu să fie afectate, la un nivel minim. Pentru persoanele care se confruntă cu probleme de memorie, Boala Alzheimer (BA) poate fi o perioadă confuză, acestea confruntându-se de fapt cu debutul bolii. În stadiul mai avansat al bolii, persoanele devin din ce în ce mai dependente de ceilalți, chiar și pentru activități zilnice. Boala Alzheimer este incurabilă. Tratamentele actuale se concentrează doar pe atenuarea simptomelor și nu pot opri evoluția Bolii Alzheimer deoarece nu tratează cauzele care stau la baza acestei boli.