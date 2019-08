Colectia Meli Melo Fall Winter 2019 “RENDEZ-VOUS AVEC TOI-MÊME” este dedicata femeilor care exploreaza continuu in cautarea echilibrului interior, ca punct de reper si inspiratie. In ritmul alert al vietii de zi cu zi, momentele de liniste si regasire a sinelui sunt din ce in ce mai necesare, pretioase si importante, atat in relatia cu tine insati, cat si cu ceilalti, de aceea piesele acestei colectii sunt create ca niste accente de rasfat, senzualitate si feminitate.Rendez-vous avec toi-même este o colectie rafinata si delicata, insa in acelasi timp practica, ce surprinde frumusetea blanda a culorilor de toamna oglindite in piese din tricot si tulle, carora li se alatura moliciunea jachetelor impletite din mohair in nuante stinse de bej, roz prafuit si visiniu palid, accentuate de coliere suprapuse, cercei oversized in tonuri de galben si chihlimbar sau bratari subtiri argintii si aramii.Pastelurile, nuantele de roz prafuit si visiniu, asociate cu tonuri si texturi gri molatice, de fetru, lana sau casmir, pietrele translucide viu colorate, catifeaua tomnatica, lanturile lungi aurii ce aluneca pe texturi diverse, punctate prin turbane din satin, bascuri in culori vesele si veste din blana, anunta o incursiune intr-un taram de feminitate, de redescoperire cu delicatete a viselor si pasiunilor latente.Piesele din sezonul FW’19, Rendez-vous avec toi-même Meli Melo, se gasesc incepand din 15 august in magazinele Meli Melo Paris, Meli Melo Exclusive, precum si online pe melimelo.ro.