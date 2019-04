Descopera beneficiile frumusetii inspirate din magia opalului

Wella Professionals lanseaza OPAL-ESSENCE by Illumina Color. Este o sarbatoare a luminozitatii parului cu stralucire opalescenta.



O singura nuanta cu reflexii calde si reci. Colectia OPAL-ESSENCE iti permite sa vezi diferit magia Illumina Color pentru ca incapsuleaza acest concept inovator de culoare. Rezultatele sunt premium, parul capata un luciu laptos, metalic.



Aceasta combinatie extraordinara se datoreaza mixturii de pigmenti de suprafata; lumina este mai putin absorbita de par, dar se reflecta in interiorul fibrei capilare punand in valoare nuantele inovatoare.





Folosita ca atare, sau in combinatie cu baza Illumina Color, OPAL-ESSENCE deschide noi teritorii de culoare cu 5 nuante opalescente: argintiu platinat, trandafiriu metalizat, violet argintiu, corai pudrat si olive metalizat.



Cuticula de par e transparenta, la fel ca si unghiile, iar atunci cand starea ei este buna, aceasta reflecta lumina precum o oglinda.

OPAL-ESSENCE sporeste luminozitatea firului de par, protejeaza cuticula, pastrandu-i claritatea de cristal. Si, in acelasi timp, o imbraca in nuante intense si vibrante.OPAL-ESSENCE by Illumina Color permite oricarei femei sa-si etaleze frumusetea intr-un mod nou si atractiv. Este cel mai nou produs Wella Professionals, care va schimba pentru totdeauna perceptia despre ceea ce inseamna colorarea parului.Pret: 120 lei serviciu in salon