Totul despre epilarea definitiva - Interviu cu Georgiana Mutescu - specialist estetica Nomasvello

In ultima vreme, din ce in ce mai multi romani apeleaza la tratamente de epilare definitiva, atat femei, cat si barbati. In ce consta acest tratament, cum se realizeaza si cat costa aflam de la Georgiana Mutescu, specialist estetica a retelei de centre de infrumusetare Nomasvello.



Ce inseamna Laser Dioda? Ce stie sa faca, ce tratamente sunt recomandate, cat dureaza sedintele, care sunt beneficiile?



Laserul Dioda reprezinta una dintre cele mai inovatoare tehnologii de epilare definitiva progresiva de pe piata romaneasca. Sedintele dureaza intre 5-30 minute, in functie de zona tratata, iar beneficiile sunt de necontestat: rezultate vizibile de la prima sedinta, cand pana la 30% din firele de par tratate sunt distruse; eficienta in cel mai scurt timp (o sedinta epilare definitiva axile dureaza 5 minute, in timp ce picioarele necesita circa 30 minute); tratament non-invaziv si nedureros; procedura sigura, efectuata doar de catre specialisti in domeniu; tratament customizat, personalizat pe fototipul fiecarui client.



Cat costa o astfel de sedinta la laser?

O sedinta epilare definitiva progresiva cu laser costa 85 lei, daca este tratata o zona mica (perineul, de exemplu) si 170 lei, daca vorbim de zone medii (axile, inghinal) sau mari.( brate, picioare).



Cat ne costa, de fapt, sa fim frumoase vara asta si sa ne pregatim pt vacanta? (ce servicii sunt si tratamente pentru fata si corp, ce presupun ele si cat costa o sedinta sau un tratament intreg)



Putem fi frumoase toata vara, daca avem grija corespunzator de pielea noastra! Specialistii Nomasvello recomanda urmatorul mix de vacanta:



- Epilare definitiva FUSION- cu laser dioda si IPL pentru zonele axilelor, pentru inghinal, perineu, brate si picioare= 1105 lei costa o sedinta pe toate aceste zone expuse in perioada verii

- Tratament facial de hidratare, cu tehnologiile Proskin (pe baza de ultrasunete si energie galvanica), respectiv LED (diode emitatoare de lumina)= 340 lei sedinta. Include aplicare de colagen in stare solubila, cu efect de botox.

- Tratament de remodelare corporala cu tehnologia LED, cu efect anticelulitic si de fermitate a pielii- 170 lei sedinta

- Emulsie hidroprotectoare pentru fata si corp, cu aloe vera si SPF 30, ideala pentru intreaga familie- nu trebuie sa lipseasca din bagajul de vacanta- de la 50 lei- 50 ml.



Pregatirea pielii pentru vacanta este recomandat sa se faca din timp.

Bugetul necesar variaza, insa pentru a ne intretine frumusetea naturala din cap pana in picioare in perioada verii este nevoie de circa 1500-2000 lei.

Centrele Nomasvello sunt singurele de pe piata care ofera tratament de epilare definitiva FUSION, adica folosirea ambelor tehnologii, atat Laser Dioda, cat si IPL, la acelasi pret per sedinta (ce porneste de la 85 lei). In plus, suntem printre putinele saloane cu servicii unisex, atat pentru domni, cat si pentru doamne. Numarul clientilor barbati a crescut pana la 30% din totalul clientilor saloanelor noastre. Mai mult, toate tratamentele sunt realizate cu echipamente proprii, de ultima generatie, elaborate de catre Laboratoarele de Cercetare si Dezvoltare Nomasvello Spania, dar si cu produse profesionale dermato-cosmetice proprii, pe care clientii le pot achizitiona si pentru acasa, convinsi fiind de efectele lor benefice, dupa ce le testeaza in saloane.



Cate centre numara reteaua Nomasvello si in ce orase va gasesc clientii?

Brandul Nomasvello numara la nivel international 1200 saloane premium de infrumusetare, dintre care 49 deschise in Romania, atat in Bucuresti, cat si in orasele din tara.

Este cea mai mare retea de centre de infrumusetare, care foloseste tehnologii si produse profesionale proprii. Tratamentele sunt efectuate de catre cei peste 3000 specialisti la nivel mondial.

Diferentierea saloanelor Nomasvello o face respectul pentru client, care se reflecta in: preturile si ofertele avantajoase, echipamente de lucru proprii, de ultima generatie, updatate in permanenta, personal specializat, instruit periodic dupa un training patentat de Nomasvello Spania, precum si serviciile oferite GRATUIT clientilor nostri: testarea epilarii definitive si diagnoza faciala Woodlamp. Astfel, clientii capata incredere in expertiza noastra si in rezultatele pe care le pot obtine in urma tratamentelor Nomasvello si decid sa investeasca intelep in mentinerea frumusetii lor naturale.