Tendintele 2019 in domeniul frumusetii au fost dezvaluite in cadrul expozitiei Top Beauty Trade Show

Top Beauty Trade Show - expozitia de frumusete gazduita de TopLine Romania, in perioada 22-27 octombrie 2018, s-a incheiat cu succes. TopBeauty Trade Show a oferit participantilor o experienta completa de beauty, ce a inclus: un preview al tendintelor 2019 in materie de make-up, hairstyle, estetica si unghii; oferte speciale cu reduceri de pana la 80%; expozitie cu vanzare (1000 mp); dar si lansari de produse, demonstratii de machiaj, workshopuri si networking, unde invitatii speciali din tara si strainatate ne-au prezentat ultimele tehnologii in domeniu.

Tot in cadrul Top Beauty Trade Show, clientii au avut parte de serviciul Beauty Concierge, oferit de o echipa alcatuita din specialisti in haircare & style, skincare, nail & make-up si aparatura cosmetica de inalta performanta. Evenimentul se adreseaza, in mod special, comunitatii de profesionisti din industria produselor de infrumusetare din Romania, dar si consumatorilor de produse cosmetice profesionale, si s-a desfasurat atat in magazinele TopLine Shop Bucuresti, Oradea si Constanta, dar si pe www.topline.ro / www.toplineshop.ro.

Sub umbrela TopBeauty Trade Show, doua dintre cele mai mari branduri din portofoliul TopLine si-au prezentat tehnologiile revolutionare pentru culoare exceptionala! Moroccanoil®, liderul global, un icon in ceea ce priveste frumusetea infuzata cu ulei de argan, a lansat colectia Color Complete, in cadrul unui show de coafura sustinut de invitatul special, Angelo Fraccica - Creative Design Team Educator.

Moroccanoil Color Complete, un regim holistic de ingrijire a culorii, prima colectie de acest tip din lume, are in spate proprietati tehnologice avansate care combat orice sursa ce duce la pierderea culorii: deteriorarea chimica, deteriorarea mecanica, oxidarea dar si deteriorarea cauzata de utilizarea instrumentelor fierbinti (placa, uscator etc); toate acestea afecteaza parul vopsit, iar culoarea isi pierde din amplitudine si vibratie.

La eveniment au fost prezenti in numar mare atat specialisti in domeniu, cat si vedete autohtone: Andreea Berecleanu, Corina Bud, Crina Abrudan, Andreea Perju, Oana Roman, Diana Bart, Patrizia Paglieri, Adina Buzatu, dar si influenceri si jurnalisti de beauty. Show-ul s-a continuat, in ziua urmatoare, cu worksopul „hands on”, in cadrul caruia douazeci de stilisti de top au testat live pe parul modelelor noile produse Moroccanoil Color Complete, sub indrumarea lui Angelo Fraccica.

CND este cel de-al doilea brand care a surprins invitatii in cadrul Top Beauty Trade Show cu o inovatie de culoare unica! Shellac Luxe este un sistem gel-polish in doar doi pasi, ce confera stralucire High Gloss, aplicare de 10 ori mai rapida si indepartare in doar 60 de secunde, fara sa afecteze unghia! Acum, toate iubitoarele de manichiura impecabila vor putea sa experimenteze cea mai luxoasa tehnica pentru unghii perfecte si culoare cu sclipiri de diamant, ce rezista pana la 14 zile+!

Natalia Al-Ta’Ai – CND Education Ambassador – a fost invitatul nostru special, ce a sustinut evenimentul de presa si ne-a dezvaluit toate aceste noi tehnologii, marca CND World! La eveniment, au participat atat influenceri de top din mediul online (Ela Craciun, Adina Necula, Lavinia Gogu), cat si vedete TV (Amalia Enache, Ileana Badiu sau Diana Bisinicu). De asemenea, in primele trei zile ale expozitiei, Natalia Al-Ta’Ai a sustinut workshop-uri de culoare in trei orase din tara (Iasi, Timisoara si Bucuresti), unde le-a dezvaluit manichuristelor cea mai noua tehnica de aplicare a noii generatii de las semipermanent CND Shellac Luxe.

Gala prezinta cazurile unor femei si barbati curajosi, care, desi isi petrec viata in scaun cu rotile, dovedesc ca au puterea de a reusi in viata sub toate aspectele: au familii frumoase, cariere de succes dar, mai ales, au puterea de a trece de preconceptii sociale fara a se lamenta. In cadrul galei, acestia au defilat pe podium in calitate de manechini, in scaune cu rotile, alaturi de vedete cunoscute din showbiz, purtand creatiile unor designeri autohtoni, dovedind ca frumusetea sta dincolo de tiparele clasice si izvoraste din interior, din calitatea umana si din bunatate.

Top Line a fost, de altfel, si initiatorul miscarii nationale „Nu Exista Nu Se Poate”, alaturi de Andreea Marin, in 2017 si 2018, ajutand femei din toata tara sa isi imbunatateasca stilul de viata si sa descopere procedurile de infrumusetare profesionale din saloanele partenere.

Ambasadoarele #nuexistanusepoate au avut parte de transformari spectaculoase complete, nu doar fizice. In plus, in cadrul galei, invitatele au putut beneficia de un diagnostic facial gratuit efectuat cu ajutorul dispozitivului special Babor Derma Visualizer si au primit spre testare fiole din editia speciala Grand Cru BABOR, cel mai luxos tratament cu fiole din toate timpurile. Cele trei fiole concentrate, cu extracte de trandafir exclusive, creeaza o experienta anti-imbatranire foarte eficienta si completa.Pentru ca expozitia a avut loc in preajma sarbatorii de Halloween, ocazia perfecta de a ne deghiza si a ne transforma prin machiaj in personaje infricosatoare sau in eroii preferati, make-up artistul Kryolan, Simona Balasz, a sustinut o demonstratie live de machiaj, in care a oferit clientelor prezente in magazin tips&tricks despre realizarea efectelor speciale in machiaj. Astfel, Simona ne-a propus cu ajutorul modelului sau, nimeni alta decat vedeta TV, Carmen Bruma, un soft beauty makeup de inspiratie tribala!

In cadrul TopBeauty Trade Show, clientii si invitatii au putut testa, in premiera, tehnologii de ultima ora din domeniul frumusetii, ce vor fi disponibile de acum in magazinele Top Line! Advent Calendar Babor - o cura speciala de 24 de fiole pentru un ten desavarsit, cadoul ideal pentru a scoate in evidenta frumusetea tenului in pragul sarbatorilor. Fiecare fiola include ingredienti activi, ce ofera pielii stralucire si diminueaza efectul de ten obosit. Anul acesta, Avent Calendarul contine in premiera noul serum din linia SeaCreation.

Editia de colectie Crème Eternelle Jounesse Académie Scientifique de Beauté Paris – o reinterpretare moderna a uneia dintre primele creme lansate de celebra casa de frumusete pariziana, acum in colaborare exceptionala cu Swarovski. Noua crema este infuzata cu pulbere si biopeptide mimetice de diamant, avand efecte anti-age si de luminozitate si este perfecta pentru toate tipurile de ten si pentru toate varstele. Acest produs de colectie, in editie limitata, vine insotit de o bratara Swarovski, special creata pentru casa Académie Scientifique de Beauté Paris.

Special pentru viitoarele mamici.

LPG Endermologie, liderul mondial in stimulare celulara si unul dintre cele mai performante tratamente de slabire si intinerire, sustine femeile insarcinate sa treaca mai usor peste disconfortul aparut in sarcina. Problema picioarelor umflate, cauzata de retinerea apei in exces in organism, se poate rezolva usor, cu ajutorul noului tratament “Poor Circulation” dezvoltat de LPG, disponibil odata cu lansarea ultimei tehnologii CelluM6 Alliance. Endermologia este singura tehnica de stimulare a activitatii celulare - 100% naturala, noninvaziva si nonagresiva, cu rezultate de drenaj imediat. Rezultatul? Organismul este usurat de aproximativ un litru de apa, iar picioarele devin mult mai usoare. Adela Popescu, Ela Craciun sau Adelina Pestritu ne-au confirmat rezultatele de neegalat ale procedurii care le-a “usurat” perioada sarcinii!

In cadrul Top Beauty Trade Show, nu au fost uitati nici pe cei ce sunt in cautarea unui mobilier exclusivit pentru salon, propunandu-le colectia Boheme by Maletti. Colectia este creata de Elisa Gargan Giovannoni si este inspirata dintr-un design clasic, avand versatilitatea ca si principala caracteristica. Colectia contine o gama larga de produse, ce pot fi adaptate in diferite spatii. Paleta de culori permite personalizarea proiectelor, raspunzand astfel tuturor necesitatilor.



Totodata, brandurile Gelish si Morgan Taylor au lansat cea mai captivanta colectie de sarbatori, o colectie inspirata de Marilyn Monroe. Stilul iconic al vedetei este sursa de inspiratie a colectiei Forever Fabulous. Fiecare nuanta te duce cu gandul la scene savuroase din filmele cu cea mai sexy vedeta a tuturor timpurilor, iar tonurile vibrante vor completa un look la fel de memorabil precum aparitiile acesteia. Lacurile se regasesc atat sub forma de culoare saptamanala (Morgan Taylor), cat si de culoare semipermanenta (Gelish).