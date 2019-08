Culoare intensa a parului timp indelungat

De la un vopsit la altul, culoarea parului se matuieste si isi pierde din stralucire si intensitate. Prelungeste rezultatele colorarii, cu ajutorul Color Radiance Intensive Mask de la Londa Professional. Aceasta contine extract din fructul pasiunii, recunoscut pentru puterea sa hranitoare, si de coaja de portocala, ce are un pH acid, cu rol in stoparea efectelor de oxidare nedorite. Formula protejeaza impotriva matuirii si hidrateaza intens. Te vei putea bucura de o nuanta vie a parului timp indelungat.



“Parul vopsit are nevoie de produse de intretinere dedicate. Sampon, conditionner si masca, toate adaptate structurii firului de par. Rolul lor? Sa mentina culoarea si stralucirea parului” - Vali Sava, stilist Londa Professional.



Color Radiance Intensive Mask – 61 lei





