Trupa The Four prezinta videoclipul piesei "Song of my heart", piesa aleasa pentru prima semifinala Eurovision Romania

Trupa The Four este poate cea mai complexa si inedita echipa in competitia Eurovision din Romania. Cei patru membri isi lanseaza astazi videoclipul "Song of my heart", pentru piesa cu care vor merge in semifinala de la Iasi, din 27 ianuarie.

Melodia, o productie Mixton Music, compusa de Theea Miculescu si Catalin Dascalu, are un vibe pozitiv si te indeamna sa uiti de toate problemele si, mai ales, sa te simti liber si sa iti asculti inima.

Alexia, una din componentele trupei, s-a clasat pe locul 2, anul trecut, in finala Eurovision de la noi. Ceilalti membri sunt artisti cu experienta veche, in muzica, respectiv Toni si Bogdan, iar Federica este prezenta exotica, o tanara cantareata italiana, cu origini nigeriene.

"Song of my heart" are toate sansele sa ajunga la inimile tuturor ascultatorilor si sa ne reprezinte in marea competitie Eurovision, de la Tel Aviv!

