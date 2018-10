“Satra – Noi, tiganii” – spectacolul se amana pentru 16 si 17 martie 2019

Grandioasa productie de 1 milion de dolari, care trebuia sa aiba loc pe 3 noiembrie la Constanta si pe 4 noiembrie la Bucuresti, se amana pentru luna martie 2019.

Directorul artistic al spectacolului, Yuri Kuznetsov, va suferi o interventie chirurgicala complicata, in urma agravarii unei probleme medicale. Din pacate, refacerea postoperatorie nu se incadreaza in timpul ramas pana la calatoria in Romania. Mai mult, medicii i-au interzis orice fel de calatorie pana la finele lui ianuarie 2019. Este motivul pentru care, de comun acord cu managementul Teatrului Romen de la Moscova si in acord cu disponibilitatea datelor pentru Sala Palatului (Bucuresti) si Casa Sindicatelor (Constanta), organizatorii din Romania anunta ca noile date sunt: Constanta 16 martie si Bucurestii 17 martie 2019.



Cei care au achizitionat bilete pentru luna noiembrie sunt informati ca acestea raman valabile!



In cazul in care se doreste returnarea banilor si anularea biletului, returul biletelor se poate face in punctele de unde au fost achizitonate incepand de miercuri, 24.10.2018 pana la data de 30.12.2018.