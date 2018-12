Petrecere la Palat - 40 de ani de AZUR! – singurul pe care trupa îl va susține!

“Am susținut aproape 4.000 de concerte, n-am dormit 13 ani, mi-am crescut copii prin muzică, mi-am îngrijit părinții prin muzică, mi-am asigurat finalul vieții prin muzică, dar am plâns pentru momentele grele ale trupei Azur!” Nelu Vlad

Trupa AZUR va oferi românilor un mega concert aniversar cu ocazia împlinirii a 40 de ani de când AZUR face istorie în muzica românească. AZUR va cânta la Sala Palatului în data de 21 aprilie 2019, pe scenă urmând să urce nume mari precum Corina Chiriac, Gheorghe Gheorghiu și mulți alții. Alături de trupă va fi Orchestra Națională Mugurel sub bagheta dirijorului Ioan Dascal. ”Dorim o întâlnire cu cei mai aprigi fani ai AZURULUI după 40 de ani pentru a testa pe viu adevărata poezie dintre noi și ei. Alt spectacol aniversar nu mai doresc. Ar fi prea mult peste ce ne-a oferit Dumnezeu!” spune Nelu Vlad, fondatorul trupei.



“Mona”, “Regina nopţii”, “La o masă”, “Cenşăreasa”, “Pe nisipul de la mare”, “Te-am crescut, copile”, “Șatra”, “Lanţul de iubire” sunt doar câteva dintre melodiile celebre care sunt apreciate şi acum și care se vor auzi pe 21 aprilie 2019 la Sala Palatului.



La ceas aiversar, Nelu Vlad dă timpul înapoi: ”Patru decenii de când am înființat AZUR. Nici fulgerul nu trece așa de repede. Așa mi s-a părut mie. În 40 de ani am râs, am fost fericit, am făcut și pe alții fericiți, mi-am făcut rost de dușmani, de foarte mulți prieteni, am făcut mult bine, nu am remușcări și dorm liniștit, am susținut aproape 4.000 de concerte, n-am dormit 13 ani, mi-am crescut copii prin muzică, mi-am îngrijit părinții prin muzică, mi-am asigurat finalul vieții prin muzică, dar am plâns pentru momentele grele ale trupei Azur. Am fost singurul care a plans, pentru că Azur este copilul meu. Are numai tată! Pe mine! Eu l-am creat! Eu am suferit pentru căderile lui, alții s-au bucurat pentru urcușurile lui.



Am fost model, înaintaș, pilde de seriozitate pentru multe generații de artiști. N-am avut sprijinul televiziunilor, dar națiunea română a fost, este și mai este judecătorul nostru suprem. Nu am fi știut niciodată cine este AZUR fără verdictul poporului nostru. Nu suntem o trupă de zonă. Unde poposește AZUR e veselie, că lumea ne știe.”

AZUR, fenomenul

Nicio altă trupă sau artist din România nu a atins notorietatea AZUR pe timpul comuniștilor. Asta cu atât mai mult cu cât melodiile lor nu erau înregistrate pe discuri de vinil și nu erau distribuite la radio și la televizor. Azur s-a constituit în jurul lui Nelu Vlad, care și-a început cariera muzicală în urma unui pariu.

Tânărul se specializase inițial în chimie, după care a fost admis în Academia de Miliție. În urma unui scandal cauzat de o întrerupere de sarcină în familia lui (gest interzis în epocă), Nelu Vlad este exmatriculat în 1979 din Academie și are ideea de a organiza în timp record (o săptămână) o formație pentru nunți, prin care avea să-și întrețină familia.



Formaţia Azur cânta muzică de petrecere pe ritmuri balcanice. Azur este o cunoscută formație de muzică de petrecere din România, înființată în anul 1984 la Brăila. Totodată, este considerată prima formație care a cântat maneaua lăutărească. Dintre formațiile de gen, Azur a rămas una dintre preferatele publicului românesc, fapt confirmat de discografia foarte bogată (peste 25 de albume).



”Am studiat muzica populară, dar şi cea lăutarească, marii artişti ai neamului şi apoi am căutat ritmuri dansante balcanice, greceşti în mod deosebit. Am prelucrat, la orgă, multe linii melodice populare, sârbeşti, turceşti, macedonene sau aromâne şi apoi le-am adaptat cu texte”, a mărturisit Nelu Vlad.



Primul turneu al formației a cuprins 41 de concerte în orașele Moldovei, organizate de către sindicatele brăilene. Concertul de deschidere a turneului s-a ținut la arena Progresul din oraș.

În perioada 1985–1989, formația a avut contracte cu Teatrul Municipal Bacovia din Bacău, Teatrul „Fantasio” din Constanța, Teatrul de revistă din Pitești, Clubul de volei „Penicilina” din Iași și cu Orchestra Filarmonică din Sibiu. În 1989, în urma unui scandal, formația a fost interzisă de către Securitate, Cu sprijinul Ministerului Culturii, interdicția a fost ridicată la scurt timp.Azur rămâne fără îndoială una din cele mai de succes trupe din istoria României, trupa care are în continuare nenumărați fani, care a susținut o multitudine de concerte și a vândut milioane de albume.



Iar pe 21 Aprilie 2019, Sala Palatului va răsuna pe muzica a 40 de ani de cântec, poveste, istorie. Nelu Vlad promite un concert cum nu a fost niciodată. Singurul aniversar pe care AZUR îl va susține!



Biletele s-au pus în vânzare astfel:

Categoria VIP - 200 lei (întâlnire cu artistul)

Categoria 1 - 150 lei

Categoria 2 - 120 lei

Categoria 3 - 90 lei

Categoria 4 - 50 lei

Biletele se pot achiziționa: Iabilet, Eventim, Bilet.ro, Myticket, Entertix și de la Sala Palatului.



Evenimentul este susținut de Național Tv și Național Fm.