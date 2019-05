Cu cine și-a făcut Jorge de cap pe un iaht!

Artistul s-a distrat de minune pe un iaht, înconjurat de fete frumoase, românce chiar, și-a refăcut bronzul de senzație și s-a întors acasă cu un nou videoclip, numai bun de lansat acum, la începutul perioadei estivale.

Noul single al lui Jorge se numește “Danza”, este produs de Panda Music și filmat la Miami.

“Am filmat în Miami, am făcut clipul în 3 ore și jumătate. A fost un noroc chior, am găsit fete românce în Miami, când filmăm eu clipul, am găsit pe cineva cu barca.Un băiat m-a taguit pe Instagram din greșeală și așa am ajuns să lucrez cu niște persoane din Miami. Am schimbat câteva vorbe și după aceea ne-am întâlnit în Miami și am filmat cel mai frumos clip la piesa asta, Danza!”, spune Jorge.