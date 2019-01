Concert Cargo in Hard Rock Cafe

BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, joi, 31 ianuarie, incepand cu ora 21:30, la un concert extraordinar cu legenda rockului romanesc, CARGO!

Infiintata la Timisoara in 1985, Cargo a revolutionat rockul romanesc printr-al sau hard rock, inca de la primul album "Povestiri din gara". Au cunoscut succesul cu albumul din 1995, "Destin" iar gloria absoluta in 1998, de Sanziene cand au lansat "Ziua Vrajitoarelor" si o brosura intitulata "Jurnal de bord", cu texele tuturor cantecelor si biografia oficiala a trupei. La inceputurile anilor 2000 se lanseaza Baga-ti mintile in cap sub egida Media Pro Music iar in 2007 au lansat un album "Best Of" intitulat XXII ce contine 22 dintre piesele trupei. Cele mai recente single-uri ale trupei "Nu ma lasa sa-mi fie dor" si "A 5-a dimensiune" s-au bucurat in 2013 de un succes enorm la public. "A 5-a dimensiune" "vorbeste despre panica oamenilor cu privire la sfarsitul lumii, la trecerea dintr-o dimensiune in alta", a spus Adi Barar, chitaristul trupei. "In plus, in piesa este vorba si despre dorinta de eliberare a omului modern din jungla vietii moderne, intr-o alta lume, intr-o alta dimensiune", au completat ceilalti membri ai trupei. In 2015, CARGO au aniversat 30 de ani printr-un concert grandios organizat de METALHEAD in cadrul festivalului Metalhead Meeting 2015 iar in ianuarie 2016 au lansat un Vinyl, primul vinyl live al trupei !Cargo inseamna Adi Barar – chitara, Adrian Igrisan (baciu)- voce, Tavi Pilan- tobe, Ionut Carja – clape si Alin Achim – bass. Mai multe informatii despre artisti puteti gasi pe pagina oficiala de Facebook a formatiei: http://www.facebook.com/cargorock Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.Online pe www.iabilet.ro , puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au următoarele preţuri:- 90 de lei VIP cu loc la masa, in fata scenei- 69 de lei, cu loc la masăSunt disponibile si bilete fara loc la pretul de 69 de lei.Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îsi reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Rock FM