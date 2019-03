„Asta sunt eu”: Lidia Buble se dezvăluie în cel mai nou single. Artista colaborează pentru prima oară cu What’s UP

Pentru „Asta sunt eu”, Lidia a colaborat cu What’s UP, artist care a compus piesa alături de Marius Moga, Marian Moldoveanu și Florian Rus. Clipul, regizat de Iura Luncașu, redă în imagini mood-ul jucăuș și energic al piesei și o prezintă pe Lidia în ipostaze diferite.

„E eliberator să te simți bine în pielea ta! Să te accepți așa cum ești. Să poți să iubești cum vrei. Să poți să arăți când nu-ți place ceva. Să nu pui la suflet ce zic alții doar ca să-ți facă inimă rea. Să poți să strigi: Asta sunt eu!”, mărturisește Lidia Buble.

„Lidia este un artist muncitor și talentat, naturalețea este unul dintre atuurile succesului ei. Cred în oameni dintr-o bucată, așadar cred în această colaborare. Sper să vă placă!“, adaugă What’s UP.

Lidia Buble și-a început cariera în 2014 cu piesa „Noi simțim la fel“, iar în același an ea a câștigat premiul „Best New Act“ la Romanian Music Awards. Au urmat apoi single-uri că „Inima nu știe“, „Le-am spus și fetelor“ (feat. Amira), „Mă cerți“ (feat.Adi Sînă) și „Mi-e bine“ (feat. Matteo), piese ce au adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube. În octombrie 2017, artista a lansat „Cămașa”, single care s-a menținut în topul celor mai difuzate piese la radio și a adunat peste 35 de milioane de vizualizări pe YouTube. Primăvara trecută, Lidia și-a surprins bublisorii cu „Sub apă”, clip care a cucerit publicul din România și care a spart orice tipar, în materie de producție video. În urmă cu patru luni, a lansat „Tu”, o piesă despre sentimentele puternice pe care un îndrăgostit le are față de jumătatea să, cu un videoclip desprins dintr-un film romance.