AMNA colaborează cu Dorian Popa pentru un nou single: „Banii”

După piesa „Nu poți să mă uiți”, AMNA și Dorian Popa colaborează din nou și lansează „Banii”, un single care îți rămâne întipărit în minte, de la primul refren.

Piesa și clipul au un mesaj puternic și aduc la suprafața o problemă a societății de astăzi – banii, dar și ignoranța față de cel mai important lucru de pe Pământ: iubirea.





„Sunt deja la a doua colaborare cu Dorian și mă bucur foarte mult că am lucrat împreună pentru acest single. Cum i-am trimis piesa, a fost foarte încântat și am știut că o să iasă totul super. Vocile noastre se îmbină perfect, am scris cu mare drag la această piesă și ne dorim foarte mult ca publicul să știe că banii nu sunt cei mai importanți, iar dragostea contează cel mai mult. Toată lumea ar trebui să înțeleagă acest lucru”, declară AMNA.





"Mă bucur mult pentru a doua colaborare cu AMNA. La aproape 2 ani de la «Nu poți să mă uiți», iată că acum venim cu «Banii». Și nu puteam alege altă zi de lansare decât ziua în care am la Cinema Pro concertul Hatz Show. Sperăm că piesa «Banii» să o urmeze pe prima surioară și să depășească 40 de milioane de vizualizări", adaugă Dorian.









AMNA a cucerit publicul cu piese precum „Tell me why”, „În oglindă” (feat. Robert Toma), si „Arme” (feat. What’s UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România.Anul acesta, artista a lansat „De Câte X Vrei Tu” și a colaborat cu Robert Toma pentru „Aproape cel mai departe”. La începutul lui februarie, AMNA a lansat „14 februarie”, un single compus chiar de ea, despre iubirea adolescentină pasională, cu fluturi în stomac și multe emoții. În urmă cu o lună, artista a lansat „Ce rămâne de facut”, feat. KEED de la Șatră B.E.N.Z.





Actor, prezentator TV, cântăreț, vlogger, entertainer, Dorian Popa a lansat numeroase hituri de-a lungul timpului, dintre care amintim „Hâtz” (feat Shift), „Când lumea e rea” (feat Ioana Ignat), “Buze” (feat What’s UP), „Bună, ce mai zici?” si “Sare pe rană” (feat RUBY).





Dorian Popa a reușit să ajungă la 1.000.000 de abonați pe canalul lui de YouTube, iar vlogurile zilnice pe care le postează adună câteva sute de mii de vizualizări și intră instant în topul celor mai populare clipuri.Devenit un trademark pentru Dorian, artistul mai adaugă acum în portofoliu și Hâtz Show, un show-eveniment - două ore explozive, cu elemente exclusive, invitați speciali și provocări inedite.