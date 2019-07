Ambasadoarele #NuExistăNuSePoate sunt de nerecunoscut!

Cu vârste și ocupații diferite, cele opt doamne au avut posibilitatea ca, timp de două luni, să urmeze tratamente corporale și faciale de ultimă generație în saloanele partenere Top Line din orașele lor. În plus, au învățat ce înseamnă stil de viață sănătos și echilibrat, pentru că au avut parte si de seminarii de nutriție, înfrumusețare, dezvoltare personală, comunicare, antrenamente de sport, yoga, precum și sesiuni cu psihologul, pentru a depăși blocajele ce împiedicau procesul de schimbare minte, trup si suflet.

Transformările lor sunt uimitoare la nivel estetic, dar si in profunzime, viziunea asupra vieții fiind una benefică, după doar două luni.

În campanie, ele au urmat un plan de tratamente corporale și faciale personalizat, trasat de specialiștii din saloanele partenere Top Line din țară. Cele opt ambasadoare cu vârste între 30 și 63 de ani au acum o nouă siluetă, un ten vizibil întinerit, un tonus și o bucurie de viață molipsitoare. Tratamentele efectuate au avut și rolul de a debloca organismul care, de multe ori, nu mai răspunde la sport și dietă și au remodelat zonele problematice, unde mișcarea și alimentația sănătoasă nu dau rezultate optime.

Rezultate, după două luni

Oana Lipovanu (31 ani, Iași) a slăbit 11,4 kg și a scăpat de 25 de cm din circumferința abdomenului și 14 cm din cea a feselor, în urma tratamentelor de la Gioconda Medical Spa.

Iulia Fedra (39 ani, București) a slăbit 10 kilograme, 18 cm în talie, 8 cm fese, 8 cm coapse, prin tratamentele de la Silhouette Unirii.

Lavinia Bosilca (63 ani, București) a slăbit 10 kilograme, 12 cm în talie, 12 cm în circumferința feselor și 9 cm în cea a coapselor, prin tratamentele de la Silhouette Unirii.

Liliana Condrat (30 ani, Baia Mare) a slăbit 8,2 kg, 10 cm în talie, 10 cm în bazin și 10 cm în șolduri prin tratamentele de la Spa Metisse.

Loredana Vercruyssen (38 ani, Bacău) a slăbit 7 kilograme, 8 cm în șolduri, 7 cm în talie, 6,5 cm în circumferința feselor prin tratamentele de la Floarea de Colț.

Dana Boțan (60 de ani, București) a slăbit 6,2 kg, 12 cm în talie, 5 cm în coapse și 4,4 cm în circumferința feselor prin tratamentele de la Silhouette Dorobanți.

Camelia Marcu (41 ani, Timișoara) a slăbit 4,2 kg, 7 cm în talie, 4 cm în circumferința abdomenului și 4 cm în cea a feselor prin tratamentele de la Elysee Beauty Studio.

Monica Radu (44 ani, București), imobilizată de 22 de ani în scaunul cu rotile, perioadă în care a adus pe lume 3 copii, a urmat tratamente faciale la Silhouette Dorobanți și are acum un ten întinerit și luminos.

Ce tratamente au urmat

Cele opt ambasadoare #NuExistăNuSePoate au reușit să obțină aceste rezultate cu ajutorul acestor tratamente profesionale: pentru a slăbi și a-și remodela silueta, au fost efectuate LPG Alliance, CLATUU Alpha, TechniSpa. Pentru a avea un ten sănătos și reîntinerit, au fost urmate tratamentele Vivace, Aquapure, Dermia, Guinot Energy Cellulaire, și folosite acasă produse cosmetice profesionale Guinot, Babor și Academie. În plus sesiunile de spa, pe baza mult-apreciatelor produse Babor Spa, le-au oferit relaxarea și echilibrul minte-trup-suflet mult dorit.

“Putem aplica sintagma ‘Nu există nu se poate’ în orice domeniu al vieții noastre. Este foarte important să nu ne pierdem încrederea în noi și dorința de a merge mai departe orice s-ar întâmpla. În acest sens felul în care ne simțim în corpul nostru este foarte important. Am avut în campania din acest an doamne de vârste și ocupații diferite, cu povești de viață impresionante, care au redescoperit ce înseamnă atenția față de propria persoană, cât de important este ca, dincolo de orice urgență și prioritate de zi cu zi, să nu uităm să avem grijă de noi înșine. Odată ce suntem mulțumiți de modul în care arătăm, de cum ne simțim pe interior, ne vom bucura de echilibru în relația cu cei din jur și viața va fi mai frumoasă. În aceste două luni am avut sprijinul saloanelor și clinicilor partenere Top Line din orașele în care locuiesc cele opt ambasadoare.Acestea au urmat tratamente corporale și faciale și au folosit produse cosmetice de top, toate distribuite în România de Top Line. Rezultatele sunt uimitoare, iar, la ședința foto finală am descoperit cât de mult s-au transformat cele opt doamne, nu doar din punct de vedere fizic, ci și ca tonus și bucurie de viață. Nu vorbim aici numai despre multe kilograme și centimetri pierduți ci, în primul rând, despre ce înseamnă să te simți bine tu cu tine”, declară Diana Baicu, Director General Top Line.