Dieta faimosului nutriționist Gianluca Mech a fost lansată în România

Dieta faimosului nutriționist italian Gianluca Mech, urmată inclusiv de staruri de la Hollywood, a fost lansată în România în prezența specialiștilor din industrie și a multor persoane publice care au testat deja produsele ori le-au descoperit cu această ocazie: Andreea Marin, Elisabeta Lipă, Doina Melinte, Anca Serea, Cezar Ouatu, Ela Crăciun, Ellie White, Carmen Negoiță, DJ Wanda, Cristina Mihaela Dorobanțu, Diana Bart, Alexandra Ungureanu, Adina Halas, Paula Chirilă, Cristina Cioran, Rocsana Marcu, Sophia, Anca Ciota.

Rezultatul a zeci de ani de studii și expertiză în sfera produselor 100% naturale, produsele incluse în Dieta Gianluca Mech sunt bazate pe combinații de extracte naturale din plante care accelerează metabolismul, pentru a arde controlat grăsimile, ajutând la purificarea organismului și ajungerea la o greutate sănătoasă. Este o dietă bazată pe plante și nu pe cantități excesive de proteine.





Dieta Gianluca Mech este certificată și publicată în 24 de cercetări științifice și este protejată de un brevet internațional valabil în SUA, Canada și Europa.





Produsele sunt diponibile online pe www.gianlucamech.ro și în farmaciile Alfega din România. Tot online se poate face programare pentru dietă personalizată.





Cine este Gianluca Mech





Gianluca Mech este singurul moștenitor al unei tradiții de familie din Italia, promotoare a fitoterapiei de încă de la sfarsitul secolului al XVI-lea, în domeniul tratamentelor medicale, de întinerire și preventie. De atunci, familia produce și distribuie produse obținute din extracte de plante medicinale, fără conservanți, zahăr și alcool, în conformitate cu metoda secretă, cunoscută ca Decottopia (terapia celor zece plante). Aceasta prevede utilizarea a cel puțin 10 plante medicinale pentru a obține un preparat extraordinar de pur. Datorită absenței complete de conservanți, alcool, zahăr și gluten, aceste produse sunt concentrate naturale prin excelență, mai ușor de asimilat și indicate pentru orice vârstă.





Gianluca Mech s-a născut in Montebello Vicentino, un mic oras situat în zona rurala din apropiere de Veneția. Încă din copilărie și-a ajutat părinții să pregătească extractele din plante, iar la vârsta de 18 ani, după ce tatăl său a murit, din cauza obezității, Gianluca a hotărât să creeze o dietă inovativă, pentru a combate problema supraponderalității si a obezității care afectează din ce in ce mai mulți oameni din toata lumea. O dietă care să se bazeze pe plante și nu pe cantități excesive de proteine.





“Aveam 18 ani și am fost nevoit să încep să lucrez ca să îmi întrețin familia după ce tatăl meu a murit din cauza obezității. Am avut ideea să folosesc tradiția cu plante a familiei mele și să studiez un proces de slăbire numit ketoză, să controlez acest proces prin intermediul ierburilor. Am mers la Universitatea Padova. Am fost acceptat acum 10 ani în departamentul de Anatomie și Fiziologie și am început primele cercetări. Pas cu pas, aveam 28 de studii medicale despre cum să folosim produsele mele în dietele ketogenice”, a declarat Gialunca Mech în cadrul unui interviu acordat Andreei Marin, inclus în documentarul realizat de YOLO Media.





Dieta Gianluca Mech® reprezintă un adevarat „protocol”, o abordare complet nouă în ceea ce privește procesul de slăbire, fiind un program complet, destinat în mod special frumuseții, sănătății și bunăstării și care, pentru prima dată, combină „mâncarea gustoasă” cu „greutatea ideală”.





Produsele din metoda Decottopia





Extractele de plante Deccotopia consolidează sănătatea, ajută la piederea în greutate, oferă rezistență organismului în procesul de slăbire, favorizează eliminarea apei din corp și a toxinelor stocate în țesutul adipos și stimulează digestia.





Produsele obtinute cu metoda Decottopia nu sunt medicamente cu scopuri terapeutice, ci sunt produse pentru îmbunătățirea stării nutriționale, prin optimizarea stării generale de bine, favorizând funcțiile fiziologice ale organelor. Din acest motiv, ele sunt ideale nu numai pentru cei care intenționează să înceapă un protocol dietetic, dar și pentru cei care doresc să se simtă bine și să își mențină greutatea actuală.





Produse Decottopia





• Tonic depurativ





• Detoxifiant Tonic





• Diuretic Tonic





• Echilibrare tonică





• Energizant tonic





• Relaxant tonic





• Slabire Tonică





Produsele Decottopirice pot fi consumate calde sau reci, diluate în apă sau concentrate, în funcție de tipul de extract. Modalitățile de administrare sunt specifice: unele se administrează după masă, altele înainte de a merge la culcare, iar altele pe parcursul zilei. Având în vedere că sunt produse sigure, ele pot fi administrate pe perioade îndelungate de timp.





Produsele patentate ale Dietei Gianluca Mech





Dieta Gianluca Mech este unică și ofera o gamă largă de mese și gustări, cu o gamă variată de alimente dulci și sărate. Toate produsele sunt inovatoare și sunt îmbogățite cu ingrediente naturale, din plante medicinale, ce garantează un mod sănătos de a pierde în greutate.





În gama de produse ale Dietei Gianluca Mech se găsesc chiar și paste, bază pentru pizza, biscuiţi de ciocolată, cremă de ciocolată, praline, cu o compoziție sănătoasă, dar cu gust delicios precum originalele. În plus există chiar și supă din sparanghel, bază pentru clătite franțuzești.





“Sunt diferite pentru că nu sunt produse din făină obişnuită. Sunt realizate dintr-o făină specială care conţine fibre solubile care provin din fasole şi roşii. Dacă îţi plac dulciurile, acestea sunt pentru tine, dar când eşti în procesul ketogenic, la dietă ţi-e foame, iar oamenii încearcă să mănânce mai puţine produse. Avem şi pâine şi făină în cazul în care vrei să prepari biscuiţii acasă”, menționează Gianluca Mech.





Alimentele dietetice Gianluca Mech conțin următoarele categorii de plante:





• Plante care AMELIOREAZĂ SENZAȚIA DE FOAME (Griffonia): ajută la combaterea senzației de foame și îmbunătățește starea de spirit.





• Plante cu acțiune DIURETICĂ (Lespedeza): reduce retenția de apă din organism.





• Plante cu acțiune ANTIOXIDANTĂ (Cantaloupe): ajută la menținerea frumuseții pielii în timpul procesului de slăbire.





• Plante cu acțiune PERISTALTICĂ și EMOLIENTĂ (Mallow, Frangula): ajută la transportul alimentelor ingerate prin tractul intestinal.





• Plante cu acțiune DIGESTIVĂ și CARMINATIVĂ (Anason Stelat, Fenicul): ajută la digestie și luptă împotriva balonării abdominale, prin eliminarea gazelor de fermentație din tubul digestiv.





• Plante cu acțiune PROTEOLITICĂ (Papaya, Ananas): ajută procesul de digestie și descompunerea proteinelor, astfel încât să poata fi mai bine asimilate pentru a asigura o nutriție optimă în timpul pierderii în greutate.





• Plante cu acțiune COLERETICĂ, COLAGOGICĂ și HEPATICĂ (Artichoke, Dandelion): ajută la purificarea organismului și cresc eliminarea deșeurilor din ficat și rinichi, protejând în același timp aceste organe care au un rol foarte important în procesul de slăbire.În plus, aceste plante ajută secreția bilei și fluxul acesteia către intestinul subțire.





Hipoglucidică, normoproteică, hipocalorică





Dieta Gianluca Mech se deosebește de clasica dietă ketogenică, deoarece reduce efectele cetozelor prin utilizarea plantelor (astfel ia naștere dieta fito-ketogenică). Este vorba despre o dietă hipoglucidică, hipocalorică, cu un conținut normal de proteine, ce permite organismului să se hrăneasca din plin chiar și într-o fază parțial echilibrată ca aceea de slăbire, utilizând inclusiv potențialul oferit de plante, pentru a completa eficacitatea sa medicinală.





Durata protocolului variază de la minimum 20 de zile (protocolul de bază) până la maximum 42 de zile (protocolul șoc).





Protocolul este întreprins sub controlul propriului medic sau al unui medic din partea Centrului de Studii Tisanoreica.





Dieta Gianluca Mech este indicată în primul rând pentru tratamentul scăderii în greutate, întrucât aceasta permite reducerea aportului caloric fără a crește pofta de mâncare (efect euforizant al organismelor ketonice). Este perfect adaptată, poate fi ușor folosită, având beneficii în diferite cazuri, cum ar fi sindromul ovarului polichistic sau sindromul metabolic.





Eliminarea toxinelor în timpul procesului de slăbire





“Nu vă puteți imagina câte toxine, otrăvuri absorbim din mâncare, aer sau apă. O parte din ele sunt solubile și ajung în retenția de apă a organismului. Organismul produce grăsimi ca să le poată depozita. Când grăsimea se topește, este foarte periculos pentru că aceste otrăvuri sunt descătușate în corp. Există un nou studiu care demonstează că, dacă nu îți purifici corpul când slăbești, mai bine lași grăsimea acolo unde e.





De aceea, în timpul dietei, noi folosim trei feluri diferite de produse Decottopia: Depurativo Antartico ca să detoxifiem ficatul pentru că muncește din greu, să transformăm grăsimile în organisme ketogenice. Folosim un purificator pentru rinichi care este foarte important pentru toate otrăvurile care sunt solubile în apă, trebuie să le eliminăm și pe acestea. Iar apoi mai folosim unul energizant ca să pornim procesul Cotosis.





Ca să slăbești, ai două posibilități. O dietă echilibrată, slabă în calorii sau o dietă ketogenică slabă în calorii. Care este diferența? Dieta echilibrată, slabă în calorii conține carbohidrați. Ditele ketogenice, slabe în calorii, sunt cele fără carbohidrați.





Dieta mea este și ketogenică. Atunci când nu mănânci carbohidrați, corpul tău trebuie să folosească grăsimile ca sursă de energie, însă creierul nu poate folosi grăsimile așa cum sunt. Ele trebuie să fie transformate în organisme ketogenice ca să fie folosite de creier. Din acest motiv este ketogenică. Deci nu îți este foame, te simți puternic și slăbești foarte repede. 10 kilograme în 40 de zile.





Acesta este secretul, paternul dietei, pentru că mâncarea pe care o avem este infuzată cu unele ierburi. Unele dintre ele sunt purificatoare, altele te vor ajuta să asimilezi mai mulți aminoacizi din proteinele pe care le mănânci.





Eu nu îi sfătuiesc pe oamenii din jurul meu să urmeze o dietă, o rețetă de la un vecin.Nu! Ceea ce este bun pentru vecin, s-ar putea să nu fie bun pentru tine. Noi le oferim pacienților consiliere medicală gratuită pe site-ul nostru. Când vrei să începi o dietă, cel mai bun lucru pe care poți să îl faci este să mergi pe site-ul meu și să vorbești cu unul din doctorii noștri.





Prima fază este cea ketogenică, cea fără carbohidrați. Una intensă. În cea de a doua fază, începi să introduci din nou, încet, încet, carbohidrații. Nu știm de ce, dar putem observa, în a doua fază, efectul dietei: unui corp mai bine definit. În mod normal parcurgem cicluri de 40 de zile. 20 de zile intense, 20 pentru stabilizare”, a declarat Gialunca Mech în cadrul unui interviu acordat Andreei Marin, inclus în documentarul realizat de YOLO Media.





Celebrul nutriționst subliniază că procesul de slăbire este încadrat într-o anumită perioadă de timp, iar procesul de menținere este un stil de viață.





“Să slăbeşti şi să îţi menţii greutatea sunt două lucruri diferite, două strategii. Ca să slăbeşti, trebuie să ai un început şi un final. Ca să îţi menţii greutatea, este un stil de viaţă! Şi poţi să foloseţi produsele mele ca să îţi menţii greutatea. Dacă alegi dieta ketogenică, cea rapidă, trebuie să o respecţi. Să ţii dieta Gianluca Mech, înseamnă că trebuie să fii constant, nu poţi fi doar puţin constant. Nu poţi trişa. Pentru că atunci când vei introduce zahăr în corpul tău, corpul tău se va opri imediat să mai folosească din grăsimi. E ca atunci când ai bani în buzunar şi nu îi foloseşti pe cei pe care îi ai în bancă. Dacă nu eşti foarte disciplinat, este mai bine să alegi cealaltă dietă, cea echilibrată, slabă în calorii, unde poţi să mai trişezi puţin, dar rezultatele vor fi mai lente”, explică nutriționistul.





De unde pot fi cumpărate produsele Gianluca Mech Diet





Campanie împotriva obezității în America, alături de Ivana Trump





Dieta Gialnuca Mech este urmată inclusiv de nume mari de peste ocean. Anul acesta, nutriționistul a derulat o campanie împotriva obezităţii în SUA împreună cu Ivana Trump.





“Am ținut o conferinţă de presă în New York. Am avut aşa mulţi jurnalişti acolo. De la New York Times, New York Puls, Le News şi ştii cum au numit-o? Dieta italiană pentru că pot mânca toată mâncarea cu specific italian pe care o iubesc precum pizza, paste, ciocolată şi slăbesc. Ei sunt foarte fericiţi cu asta. Obezitatea este o mare problema în America, este inima acestei boli, dar şi în România, acum creşte obezitatea foarte repede. Într-un mod foarte rapid”, povestește nutriționistul.