Temerarul Avram Iancu ia startul în cel mai dur ultramarthon de pe planetă, ARCTIC ULTRA 6633

Curaj, încredere și dorința de a termina o cursă începută anul trecut și abandonată din motive de sănătate. Toate acestea îl animă pe Avram Iancu în aventura lui de a câștiga în acest an Arctic Ultra 6633 și de a fi al doilea român, după Tibi Ușeriu, care reușește această performanță. “Cu un an în urmă m-am accidentat chiar la începutul cursei. Eu cred că pot termina acea cursă. Nu m-aș întoarce dacă n-aș crede cu tărie acest lucru. Cu siguranță, sunt mai matur. Am și împlinit de curând 43 de ani. Am epuizat un marathon de viață. Am trecut la ULTRA chiar și cu anii. Motivația este cheia. Apoi pregătirea fizică, dar, mai ales, cea spirituală”, spune Avram Iancu.

Eroul este susținut în aventura lui din acest an de Dormeo, partener de cursă lungă al românului care își dorește să se autodepășească, să treacă peste limite și să arate lumii întregi că românii sunt temerari. “Sunt primul român care s-a încumetat să lupte cu apele “îngheţate” ale Canalului Mânecii, înotând fără întrerupere 12 h şi 25 de minute, aproximativ 40 de kilometri. Sunt primul român care a realizat un maraton acvatic pe Dunăre, în lungime de 45 de kilometri. Sunt primul român care a finalizat traversarea înot a Canalului Mânecii, fără costum de neopren. Sunt primul român care a parcurs întregul curs al Dunării, de la izvoare la vărsare, 2860 km, în premieră mondială, fără costum de neopren, în 89 de zile. Sunt primul român care a înotat Marea Neagră până la Istanbul, în 60 de zile”, spune Avram Iancu.

Și, cum pentru orice atlet odihna este esențială, Dormeo îi asigură lui Avram Iancu toate cele necesare pentru un somn sănătos. “Fără o recuperare rapidă este imposibil să performezi. Spre exemplu, când am înotat tot fluviul Dunărea de la izvoare și până la Sulina, n-am făcut nici măcar o zi de pauză. Au fost 89 de zile de efort încontinuu. Ori, dacă nu reușeam să recuperez în timpul nopții, n-aș mai fi putut să o iau de la capăt. Am și norocul să am alături de mine un partener specializat in solutii de dormit care ma ajuta sa ma odihnesc in orice conditii.”

Din 7 martie pentru Avram Iancu începe cea mai grea cursă de până acum, cea la capătul careia vrea să demonstreze omenirii că românii sunt făcuți din fier, Arctic Ultra 6633.





Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!