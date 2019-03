Corina Leca, creator de pălării „Pălăriile sunt doar pentru oameni autentici. Dacă pălăria nu este o extensie a personalității tale, atunci nu o poți purta”

Dorința de a scăpa de atmosfera lipsită de culoare, din anii copilăriei, oferită de dictatura comunistă, a determinat-o să își dorească să fie mereu înconjurată de lucruri frumoase, iar primele imagini cu pălării, văzute în filme, i-au conturat foarte bine drumul în viață. Pentru că din acel moment, a știut că nu mai e cale de întors și că tot ce îți dorește e să creeze pălării.

Dar cum lumea pălăriilor se afla la polul sărăciei, în acea perioadă, a optat pentru studii la Liceul Economic, apoi la Facultatea de Știinte Economice. Însă focul creativ din interiorul său a învins, în cele din urmă, iar ea și-a urmat pasiunea.



Vorbim despre Corina Leca, cea care a pus bazele Decorina Hats, locul unde confecționarea pălăriilor este la rang de artă, iar atelierul său (din zona 11 iunie, pe strada Căpitan Mircea Vasilescu, nr. 19) este unul din cele mai echipate din Europa. Multe din mașinile pe care le folosește au 150 de ani vechime sau sunt replici ale unor mașini folosite în epoca Victoriană, Pentru pălăriile sale are, acum, furnizori comuni cu pălărierii care realizează pălăriile pentru regina și familia regală a Marii Britanii. Iar prima colecție pentru anul acesta va fi una urbană, ce poartă numele „Streetwise” și va fi lansată, la București, pe 26 martie 2019, cu o expoziție în cadrul evenimentului Disrupt HR.



Cum au intrat pălăriile în viața ta?

Dintotdeauna m-au fascinat pălăriile. Cred că primele imagini le-am văzut în filme; refugiul perfect pentru un copil care a trăit primii ani de adolescență în comunism, unde totul era uniform, gri, fără speranță. Eu mi-am dorit mereu să fiu altfel, să mă exprim, să fiu înconjurată de lucruri frumoase și, mai ales, să ofer și celorlalți experiențe care să-i emoționeze, sa-i facă să se simtă unici și speciali.



Cum ai învățat acest meșteșug?

Eu am crescut cu mașina de cusut în casă. Mama făcuse cursuri de croitorie în tinerețe și ne lucra hainuțe mie și surorii mele. Nu o făcea însă cu plăcere și nici pe mine nu mă lasa să mă apropii prea mult de mașina ei Veronica. Își dorea un alt viitor pentru noi, mai ales că ea fugise de la școala de croitorie, unde ajunsese pentru că regimul din acea vreme nu-i permitea să meargă la altă școală, fiind fata unui chiabur, care a refuzat să intre în colectiv.



Primele mele pălării au fost pentru păpuși, lucrate la mașina Singer a bunicii mele. Bunica a încurajat mereu latura mea creativă și mi-a oferit și spațiul de exprimare. În weekendurile pe care le petreceam la ea, împreună cu sora mea, aveam ocazia să punem în scenă spectacole pentru care foloseam întregul arsenal de haine și accesorii din garderoba ei, din care nu lipseau pălăriile și alte articole de cochetărie: mănusi, gulere, eșarfe; lucruri care aparțineau unei lumi ce trecuse, dar care-mi oferea tocmai ce lipsea din realitatea gri, uniformă, fără speranță.

Când a venit vremea să dau la liceu, profesoara de desen mi-a recomandat să dau la Tonitza, că am talent. A venit și acasă să vorbească cu ai mei. Tatăl meu mi-a zis că e alegerea mea, dar că artiștii mor de foame. Da, așa era, iar lumea pălariilor era pentru mine la polul opus săraciei. Așa că am ales Liceu Economic 1, iar apoi ASE, optând pentru specializarea în turism, care îmi oferea ocazia de a atinge alte lumi.

La 19 ani, încă studentă, mi-am dorit mai multă independență și am mers să-mi caut un job. Am avut ocazia să am un interviu pentru un post de PA (personal assistant) la o mare agenție de publicitate. Angajatorul m-a ghicit că nu am stofă pentru acest job și m-a întrebat dacă ar fi să aleg jobul perfect pentru mine, care ar fi? Răspunsul a fost simplu și clar: „Să fac pălării!” …. și au trecut 22 de ani până cand profeția s-a adeverit!



Consideri că te-ai apucat prea târziu?

Nu. Chiar nu. Tot ce am făcut până acum m-a adus aici și nu regret nimic. În primul rând, am ales să trăiesc independent și să am viața pe care mi-am dorit-o. Da, a inclus și pălării (am strâns o colecție de peste 30, până să mă apuc să le fac eu), călătorii în toată lumea, un partener de viață care mă face fericită. Am ales să-mi urmez visul cel mai de preț în momentul în care am fost încrezătoare că va avea cele mai mari șanse să se împlinească.



Magia se petrece atunci când împerechezi un cap cu o pălărie. „Wild mind under the hat”, din logo-ul meu exprimă faptul că pălăria este o extensie și un mijloc de expresie pentru ce e sub pălărie.





Te-a ajutat experiența anterioară în noua profesie?

Experiența de peste 20 de ani în organizarea de evenimente m-a ajutat să învăț să transmit emoții prin design și crearea de experiențe. Pălăria este, înainte de toate, o experiență pentru cel care o poartă. Dacă stai în fața oglinzii și probezi 10 pălării, vei avea 10 emoții diferite. Între pălărie și persoana care o poartă există un magnetism care se transmite și celor din jur, dacă cel care poartă pălăria regăsește în el expresia, stilul pălăriei. Am zis mereu că pălăriile sunt doar pentru oameni autentici. Nu poți purta o pălărie dacă ea nu te reprezintă sau nu este o extensie a personalității tale. Dacă vrei să fii seducatoare o pălărie te poate ajuta să te exprimi astfel doar dacă puterea de seducție este deja parte din tine. La fel, dacă porti o pălărie care exprimă putere, sau spirit liber vei simți deja cum stai mai drept și vocea ta capătă mai mult aplomb.



Fac acest exercițiu în cadrul unui eveniment pe care l-am numit „Atelierul de Cochetărie”, la care participanții experimentează diferite pălării oglindindu-se doar în ochii celorlalți. Descoperă astfel că energia pe care o emană prin purtarea unei pălării ne evidențiază personalitatea și ne ajută să transmitem anumite mesaje.



Așadar, este mai mult dedesubt, decât deasupra, când ne uităm la o pălărie?

Pălăria există și poate fi admirată ca și obiect. Eu fac pălarii pentru a fi admirate chiar și într-o expoziție, pentru că îmi place să cred că pălăriile mele transmit o parte din mine, energia mea dar și povești, emoții și trăiri în care se pot regăsi și alți oameni. Magia se petrece atunci când împerechezi un cap cu o pălărie. Mi s-a întâmplat de multe ori, în special cu pălăriile care fac parte din colecțiile mele, nu sunt făcute pentru cineva anume. De fapt, asa spune și în logo-ul meu „wild mind under the hat”, pălăria este o extensie și un mijloc de expresie pentru ce e sub pălărie.



Și totuși, cum ai învățat să faci pălării?

Am vrut să fac lucrurile ca la carte, să învăț de la cei mai buni, și asta fac și în continuare; experimentez, învăț, merg la evenimente internaționale, particip la concursuri. Am început procesul în România, unde am deprins primele tehnici de lucru cu fetrul – materialul cel mai popular din care se formează pălarii. Pentru a practica, a trebuit să ajung la Londra, pentru că în România nu se gasește niciun material sau echipament necesar în producția de pălării. Am descoperit aici un întreg univers și posibilități infinite pentru creația și designul de pălării. Asadar, m-am decis să mai rămân în zonă și m-am înscris la cursuri specializate de Millinery – arta designului de pălării la London Fashion School. Acolo am învățat să realizez pălării din sinamey, de care poartă regina Angliei (chiar am furnizori comuni cu pălărierii care confecționează pălării pentru regină și familia regală) și pălării de cocktail.



Am aprofundat modelarea pălăriilor din fetru și pai, însă învățarea și practica în acest domeniu este un proces care nu se oprește niciodată.

Mă informez și experimentez continuu. În aprilie voi fi din nou la Londra, la cel mai renumit eveniment dedicat pălăriei, „London Hat Week”, unde voi participa și la câteva cursuri specializate. Merg, de exemplu, la un curs de o zi care este dedicat exclusiv pentru procesul de pridere a voaletei la o pălărie de cocktail. Desigur, aș putea spune că e simplu și e un lucru pe care îl aplic deja, dar consider că e întotdeauna loc de o nouă perspectivă și vreau să învăț de la cei care sunt consacrați ca mari maeștri. În business am făcut multe lucruri după ureche, nu a fost rău, am învățat mult și așa, dar acum vreau să fac lucrurile pas cu pas și să mă bucur de noua mea profesie.Cred că și pentru standardele mele, „a doer”, m-am mișcat foarte rapid. Așa e când ești condus de o mare pasiune, toate drumurile ți se deschid, îți apar oameni potriviți în cale; tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău. În mai 2018, am terminat de amenajat atelierul. Soțul meu a avut o mare contribuție, descoperind chiar înaintea mea echipamente și unelte, de care aveam nevoie în procesul de producție. Pot spune că am unul din cele mai echipate ateliere de pălării din Europa. Și nu este un domeniu în care găsești lucruri cu ușurință. Multe din mașinile pe care le folosesc au 150 de ani vechime sau sunt replici ale unor mașini folosite în epoca Victoriană. Procesul de fabricație al pălăriilor nu s-a schimbat prea mult de sute de ani. Lucrul manual primează, dar toate echipamentele te ajută să lucrezi mai ușor și mai sigur decât acum 100 de ani.



Am avut prima expunere publică în mai 2018, la Romanian Design Week. A fost foarte neașteptat și copleșitor pentru mine să-mi văd creația expusă alături de designeri consacrați, selectați riguros pentru această expoziție. M-am bucurat de succes înainte să mă gândesc la strategia de marketing sau la organizarea producției. Pentru mine, și acum, principalul obiectiv este să creez pălării frumoase, originale, care să fie admirate și să spună o poveste pentru cei care le poartă.



„ Pălăriile sunt pentru oameni cu preocupări interesante, care au ceva de spus, care merită să fie remarcați”





Vorbește-mi despre primele tale colecții.

În septembrie 2018 am lansat prima mea colectie, legată în conceptul „Warriors”, care a cuprins pălării realizate din fetru, în culori vibrante, în forme și cu accesorii unice create pentru a spune povestea „războinicilor”, personaje istorice sau de legendă care m-au inspirat să-mi urmez visul de a deveni creator de pălării. A fost o prezentare spectaculoasă, realizată în cadrul evenimentului Karpatia Horse Show – un eveniment ecvestru care are șanse să devină un „Ascot al României”. Defilarea pe „catwalk” a fost de fapt „on horseback”, modele fiind campioni internaționali și concurenți în probele de echitație, care au purtat pălăriile DeCorina „la înălțime”, salutând publicul din șaua cailor. Locul și modul de desfășurare pentru lansarea primei colecții nu a fost ales întâmplător. Iubesc caii, practic echitația, și o altă parte a universului meu profesional este în preajma cailor, organizând seminariile de leadership Horse Eye, unde caii sunt traineri cu greutate care ne învață cum să comunicăm onest, simplu, direct și clar, fără prejudecăți, autentic, să oferim oamenilor pe care îi conducem cunoștințe, putere, încredere, responsabilitate și autonomie.



Apoi, a fost colecția de Crăciun „Nutcrakers”. Prima colecție pentru anul acesta va fi mai urbană, poartă numele „Streetwise” și va fi lansată pe 26 martie 2019, cu o expoziție în cadrul evenimentului Disrupt HR.

Iarăși, locul nu este ales întâmplător, Disrupt fiind un alt proiect de-al meu, care este mai mult decât un eveniment, o mișcare care își propune să contribuie la dezvoltarea talentelor din sfera profesională prin înlăturarea paradigmelor, promovarea ideilor noi și curajul de a chestiona starea de fapt. Asocierea dintre educația și pregătirea formală și „Streetwise” mi s-a părut foarte potrivită în acest context. Colecțiile se găsesc pe decorinahats.com

Cine sunt clienții tăi?

Clienții mei sunt oameni deosebiți. Da, chiar așa este și acesta este unul din avantajele acestei meserii. Pălăriile sunt pentru oameni cu preocupări interesante, care au ceva de spus, care merită să fie remarcați. Amatorii de pălării au personalități distincte, sunt oameni liberi, „umblați”, care participă la evenimente și au preocupări elevate, în zona artei, culturii, actelor de binefacere. Da, și la noi sunt astfel de oameni și evenimente la care se poartă pălării. Am cunoscut pe cineva din România care avea o colecție de 250 de pălării.

Desigur, există și o parte de aspiranți la acestă lume fascinantă, tineri care au început să poarte pălării după moda creată de idolii lor de la Hollywood, Lady Gaga, Farrell, Johnny Depp. Pentru aceștia, pălăria este un accesoriu de fashion din ce în ce mai apreciat, binevenit și pentru a colora străzile și evenimentele din România.



Există și categoria persoanelor publice sau a celor care vor să-și creeze un stil propriu sau o imagine memorabilă pentru un eveniment și aleg pălăria că accesoriu cu care să se indentifice.



Sunt și cei care admiră, dar au rezerve. Aud frecvent expresia „eu nu sunt cu pălăriile” și e oarecum normal. Bunicii nostri au fost ultima generatie purtătoare de pălării. Nu e de mirare că pentru mulți tineri care nu au avut niciun contact, măcar din povești, pălăriile nu înseamnă decât un accesoriu desuet.



Pentru mulți există și reținerea financiară. Da, pălăriile nu par ieftine pentru piața din România și multă lume mă întreabă de ce am prețul în euro. Absolut tot ce integrez într-o pălărie este din import. Am furnizori în toată lumea, din Europa, America, Australia, Japonia și pe mulți dintre ei i-am vizitat să aleg personal materialele. Unele echipamente cu care lucrez au fost făcute special pentru mine și pentru materialele mele. Nu vorbesc doar despre calapoadele personalizate, care sunt importante pentru orice designer de pălării, ci chiar de echipamente pe care le-am adaptat la metoda mea de lucru. Percepția se schimbă după o vizită la atelier, când văd pălăriile, materialele si echipamentele cu care lucrez. Când înțeleg că unele pălării pot solicita și peste 20 de ore de lucru, câteva sute de euro nu mai pare mult pentru o pălarie unică, făcută la comandă, doar pentru tine.



Desigur, nu toată lumea își permite, însă eu cred că pălăria nu este un accesoriu pe care îl schimbi când vine altă modă. Este un accesoriu foarte personal, care ține de indentitatea ta și care poate să-ți fie alături multă vreme.



Sfatul meu, pentru toți este sa încerce pălăria dincolo de funcționalitatea ei, când ne ferește de soare sau de frig. Să încerce pălăria și să fie prezenți la cum arată, la cum sunt văzuți de ceilalți și cel mai important, la cum îi face să se simtă. O pălărie te poate duce într-un univers fascinant care să-ți ofere bucuria să descoperi noi și noi perspective ale personalității tale.