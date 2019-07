Hercule, it’s me - Ritual spa pentru Revitalizare

Stresul este expresia solicitarii si a tensiunii din intregul organism. Chiar daca acesta reprezinta o componenta inevitabila a vietii, atunci cand este gestionat cu atentie, te poti bucura de o viata sanatoasa si echilibrata din punct de vedere fizic si mental.

Stresul nu doare, insa iti poate deteriora semnificativ starea de bine. Ce poti face in aceasta situatie? Ofera-ti momente de rasfat si de relaxare, cat poti de des. In acest fel te poti reincarca cu energie, te vei elibera de emotii negative si de tensiunile musculare.



Te poftim la Afrodita Resort&Spa ca sa te bucuri de beneficiile Ritualului spa pentru Revitalizare numit si Hercule, it’s me! Acesta incepe cu o baie in apa termala minerala, care dureaza 20 de minute. Aici te poti misca usor in apa calda, pentru ca muschii se se relaxeze profund. Inima iti va bate mai repede, insa daca vei simti nevoia, atunci cand iesi din baie, te poti stropi cu apa rece sau poti bea un pahar cu apa.

Acum pentru ca te-ai relaxat, iar pulsul revine la normal, vei fi invelita cu grija cu o patura moale, care te va imbratisa precum un halat pufos. Acum este timpul sa respiri adanc si lent, sa te destinzi, in timp ce procesul de detoxifiere continua. Dupa 25 de minute de visare si stare de bine, un dus–ploaie pentru racorire te va trezi, iar tu vei fi infinit de calma.

Masajul energetic de 75 de minute va incheia acest ritual. Aceasta procedura lucreaza profund musculatura, dar si fluxurile de energie ale corpului, pentru a le readuce in echilibru. La inceput esti deplin constienta de tensiunile din corp, insa treptat te vei bucura si de detensionarea care se produce.

Corpul si mintea se relaxeaza deplin, iar pe masura ce energia incepe sa curga din nou, te vei simti complet renascuta si cu un plus de vitalitate, gata sa implinesti toate muncile unui”Hercule” modern.

Apa de la izvorul Afrodita Resort&Spa are o concentratie mare de sulf si poate face adevarate minuni pentru sanatate. Ofera ajutor terapeutic in reumatism, dureri de spate sau nevralgii. Este ideala pentru o piele frumoasa si sanatoasa, previne ridurile, ajutand in diverse afectiuni ale pielii. Totodata reduce durerile cauzate de artrite, osteoartrite, ajuta in cistite, dar si sindromul premenstrual, simptomele menopauzei si are efecte benefice in problemele de respiratie, precum astmul, bronsita sau rinita alergica.

*** Legenda spune ca insusi Hercule a poposit pe malul Cernei, in apropierea Cazanelor Dunarii, in misiunea sa de cautare a Lanii de Aur. Obosit fiind, la indemnul unei localnice, si-a recapatat vigoarea scaldandu-se in apa de izvor. Legenda dainuie si astazi si apele termo-minerale miraculoase din statiunea Baile Herculane, cea mai veche din sud-estul Europei, continua sa ofere imprejurimilor unicitate, iar aerul e atat de pur, precum cel din Alpii Elvetieni.