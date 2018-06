„Fii de partea mea! Mic tratat de suportare a hormonilor la adolescenți" nu e scrisă de cercetători, dar e rezultatul unor experimente complexe. Nu pune probleme, dar oferă răspunsuri. Pentru părintele care încă se enervează în fața ușii închise a camerei în care copilul își ascunde universul și își cere răspicat dreptul la intimitate, cartea este un bilet de călătorie în timp. Respiră adânc și amintește-ți de tine la vârsta pe care o are azi copilul tău.Pentru adolescentul care alege să tacă atunci când părintele îi pune întrebări (nu există vreun adolescent care să nu fie convins că adulteza este cea mai grea limbă de pe planetă, pe care n-o s-o vorbească niciodată pentru că, firește, el n-o să fie așa când o să fie mare!), cartea este un dicționar.Pentru toți ceilalți, cartea este o cerere de prietenie.Pentru că indiferent dacă te regăsești într-o categorie sau în cealaltă, cu siguranță ești parte din lumea adolescenților. Fără să știi, fără să vrei sau fără să fii mereu conștient de asta, devii model, influențezi decizii, schimbi vieți.