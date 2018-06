Dakini Festival deschide in 3 saptamani poarta marilor evenimente de la malul marii

Au mai ramas trei saptamani pana plaja de la Tuzla va vibra sub dansul a zeci de mii de oameni, veniţi din întreaga lume să trăiască o experienţă de neuitat la “Dakini Festival 2018”. Dakini este primul festival care va deschide poarta, in aceasta vara, pentru marile evenimente de la malul Marii Negre. In perioada 27 iunie – 1 iulie, aproximativ 120 de artişti internationali si romani vor urca pe scenele: Live - Chill Stage, Psytrance Stage si Techno Stage - Telekom Electronic Beats pentru a mentine cinci zile si cinci nopti atmosfera de evadare din ritmul vietii cotidiene.

Noaptea, marea in care se oglindeste bolta instelata va canta si ea in pasi de valuri pe muzica artistilor invitati, iar ziua yoghini, healeri si artisti veniti din toate zarile sa tina workshopuri, vor transmite o aura de spiritualitate pe care toti participantii la eveniment o vor lua cu ei la plecare si o vor mentine pana la editia viitoare.

Organizatorii vor asigura participantilor o experienta unica, locatia in sine fiind una din putinele plaje “virgine” ramase neatinse. Dakini festival e un eveniment 100% eco iar valorile transmise prin acesta sunt in stransa concordanta cu normele de mediu.

De asemenea participantii sunt incurajati sa traiasca in armonie cu ei insusi, mediul inconjurator, cat si cu restul cei din jur.

Zona de camping va beneficia de zone umbrite natural si o parte din zona mai “golasa” va fi umbrita artificial. In camping este permis accesul cu rulote si van-uri. Toti participantii care vor opta pentru odihna in sanul naturii vor beneficia pe intreaga durata a evenimentului de dusuri, grupuri sanitare si apa potabila. Accesul este permis doar in baza bratarii de acces eveniment. Biletele se gasesc pe www.bilete.ro, www.eventim.ro, www.beatbase.com si costa 90 euro pentru toate cele 5 zile de festival.

Biletul include: acces enveniment + zonele conexe: parcare, camping si apa potabila gratuita. Cazare si alte utilitati: pentru cazare recomandam interogarea motoarelor specifice gen booking.com; turistinfo; infoguide, insa participantii sunt indrumati sa nu se limiteze doar la disponibilitatea in Tuzla, gradul de ocupare aferent spatii cazare fiind ocupat inca din anul 2017, de la editia trecuta. Asadar pentru cazare se pot cauta locuri si in statiuni invecinate Precum: Eforie Sud, Eforie Nord, Costinesti, Olimp, Neptun, Venus, Jupiter etc.