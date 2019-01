Ela Crăciun te sfătuiește cum să învingi depresia post-natală

Ela Crăciun a lansat o amplă dezbatere online pe pagina sa de socializare și pe grupul său de Facebook -Mămici și copii fericiți, având ca temă depresia post-natală.

Mămici din toate colțurile țării au intrat în discuție și s-au confesat povestind în ce mod le-a influențat aducerea pe lume a bebelușului, dacă s-au confruntat cu depresia post-natală și cum au reușit să treacă peste această problemă. În urma miilor de comentarii, Ela Crăciun a apelat la un medic psiholog pentru a le oferi cititorilor blogului său explicații și răspunsurile adecvate.

“Specialistul mi-a povestit că multe mămici au nevoie de ajutor imediat după naștere pentru că hormonii noștri sunt într-o harababură totală și ne fac să trecem rapid de la o stare la alta. De multe ori, mămicile trăiesc cu impresia că sunt în depresie, dar nu e chiar întodeauna atât de grav.

Imediat după naștere, la aproximativ 3 zile, te poți confrunta cu schimbări bruște și imprevizibile are stării de spirit și este firesc. E drept, te poți simți cea mai fericită pentru câteva momente, dar problema este că la fel de bine poți cădea în clipa imediat următoare într-o tristețe neînțeleasă.

Tristețea de după naștere durează de obicei în jur de 10 zile, dar dacă nu reușești să ieși din această condiție pentru o mai lungă perioadă de timp, atunci ai o depresie postnatală.

Tristețea de după naștere poate dura până la 3 săptămâni și pe lângă schimbările bruște de dispoziție, apar simptome ca: lipsa de energie, insomniile, lipsa apetitului, nu reușești să te simți odihnită chiar dacă dormi suficient, anxietate, te simți constant îngrijorată și ai temeri nejustificate, confuzie, te preocupă schimbările fizice foarte mult, nu ai încredere în tine și poate chiar nici în cei din jur și te simți copleșită de tot ceea ce ți se întâmplă.

E un fenomen destul de supărător dar care poate fi combătut cu fericirea venirii pe lume a celui mic și cu un stil de viață sănătos, incluzând atât odihna suficientă cât și o alimentație corectă. De asemenea, e foarte important să te bazezi pe sprijinul celor din jurul tău.

Dacă tristețea de după naștere se extinde pe o perioadă îndelungată, atunci putem să ne referim deja la o depresie postnatală.

Deși multă lume o ignoră sau îi scade din importanță, depresia postnatală poate fi văzută ca o afecțiune la fel de importantă ca și diabetul sau bolile de inimă.

Depresia postnatală nu trebuie ignorată, ci dimpotrivă, trebuie să apelezi la un ajutor de specialitate pentru a o putea combate, cum ar fi psihologii, organizațiile care oferă support moral și medicamente.

Printre simptomele depresiei postnatale se numără următoarele:





Starea ta de spirit e foarte proastă, moralul e la pământ

Îți vine să plângi foarte des

Ești neliniștită, anxioasă și chiar irascibilă

Nu vezi nicio plăcere în viață și nu te poți bucura de lucrurile frumoase

Nu ai poftă de mâncare

Te simți lipsită de energie

Nu găsești nicio motivație pentru a face anumite lucruri

Ai dificultăți în a te odihni.Deseori nu poți să adormi, iar calitatea somnului e prea slabă.

Te simți vinovată pentru lucrurile negative care se întâmplă

Nu ai speranță

Fie te îngrași, fie slăbești, fără niciun motiv exact

Ai impresia că viața e urâtă





Nu e neapărată nevoie ca depresia să se instaleze la scurt timp după naștere. Dacă ai aceste simptome în primele 6 luni de după naștere, înseamnă că suferi de o depresie postnatală. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să consulți un specialist și să vorbești cu persoanele apropiate.

Fiind la a treia sarcină, m-a ajutat Dumnezeu să nu cad în depresie. Citisem foarte mult pentru că e important să te documentezi foarte mult, să știi ce e despresia, cum se manifestă, ce e de făcut ca să îți conștientizezi starea. După nașterea Alesiei am fost cumva pe punctul de a avea o semi depresie, dar mi-am conștientizat starea. Am zis „Ok, stai așa. Am aceste stări pentru că ar putea să fie depresia de vină, ce trebuie să fac?” Și în momentul ăsta te resetezi mental.

Așa cum am susținut pe toată perioada sarcinii, totul depinde de voi și de atitudinea pe care o aveți.Așa că trebuie să vă ajutați să gândiți într-o manieră cât mai pozitivă, să vă impuneți cumva să nu vă lăsați copleșite. E important atât pentru voi, cât și pentru bebeluș să vă setați pe ideea că totul e bine, totul o să fie ușor și că sunteți pregătite. Veți vedea că aceste autosugestii chiar funcționează. Și nu uitați să vă căutați sprijin emoțional în cei dragi atunci când simțiți că aveți nevoie, dar să știți că întotdeauna puterea vine din noi.

