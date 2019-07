Casio G-SHOCK – Official timekeeper la Neversea si Untold 2019

Casio G-SHOCK ceasul devenit simbol al stilului urban, indestructibil, inconfundabil, inimitabil, este pentru al doilea an consecutiv official timekeeper la cele mai cool festivaluri de muzică ale verii – Neversea și Untold. Pentru că timpul și distracția sunt elemente dinamice, definite de o energie proprie, colaborarea din 2018 continuă și în acest an cu noi activări la malul mării, dar și într-unul dintre cele mai frumoase orașe ale României – Cluj. Astfel, mediul outdoor și mediul urban se îmbină în continuare într-o atmosferă cu adevărat cool.



Anul acesta, la Neversea, secundele numărate de Casio G-SHOCK au reprezentat tot atâtea oportunități pentru momente memorabile de distracție. Organizatorul – compania B&B Collection, unicul importator al mărcii în România – a asigurat o experiență unică, reprezentativă pentru brand, prin jocul de basketball propus, care a strâns peste 500 de jucatori în fiecare zi, pentru a câștiga zecile de ceasuri oferite ca premii, dar și șepci G-SHOCK, șireturi tip glow in the dark, sau vouchere în valoare de 50 de lei. Toate acestea s-au desfășurat sub îndrumarea a trei dintre cele mai îndrăgite vedete în rândul tinerilor – artistul Speak, influencer-ul Andrei Niculae și vlogger-ul Alex Ghidush – toți fiind adevărați susținători ai spiritului de festival. Distracția, însă, nu se oprește la malul mării, ci continuă la Cluj, în cadrul festivalului Untold 2019.



De la o idee, la un simbol al stilului urban-sport



Legendar, inimitabil, de neoprit, G-SHOCK a devenit în decursul timpului o expresie sinonimă noțiunii de ceas rezistent la șocuri.Lansat în 1983 de Casio, sub bagheta creatorului Kikuo Ibe shi, inventatotrul conceptului, care avea să devină el însuși o legendă alături de gama creată sub motto-ul "Absolute Toughness", Casio G-SHOCK a fost rezultatul dorinței designerului de a da naștere unui ceas care să elimine în totalitate fragilitatea caracteristică ceasurilor de la acea vreme.



,,Îmi doresc să construiesc un ceas care să nu se strice nici măcar atunci când este trântit." (Kikuo Ibe shi)



Fiind perceput inițial ca un ceas ideal pentru activitățile în aer liber, G-SHOCK a fost mult timp preferat de personalul din Aviație, Armată, Pompieri, Poliție sau Paza de Coastă, demonstrându-și în nenumărate rânduri calitățile și rezistența inconfundabile. Acestea sunt, însă, și cele care l-au propulsat în final spre noi teritorii, și în special spre mediul urban-sport, unde bikeri, skateri, rolleri si pasionați ai mișcării parkour, dar și artiști urbani precum grafferi, și cântăreți underground l-au descoperit și purtat în activitățile lor.

Texturile, combinațiile de culori și tematici, împreună cu rezistența la șocuri și design-ul aparte au transformat ceasul Casio G-SHOCK într-un veritabil urban fashion icon – un sinonim al stilului de viață din marile orașe.Cel mai nou model – Casio G-SHOCK GW-B5600-2ER – reprezintă revelația anului 2019 în materie de ceasuri connected. Acesta este unul dintre cele mai robuste, mai precise și mai complete din punct de vedere tehnic ceasuri la ora actuală. Practic G-SHOCK GW-B5600-2ER reprezintă combinația ideală de tehnologie și funcționalitate în inconfundabila interpretare a Casio. O sinergie perfectă creată de Casio între istorie și avangardă.

Cu o greutate totală de numai 53 de grame, o carcasă (48.9×42.8×13.4mm) construită din rășină epoxidică și ranforsată pe interior cu o structurș din oțel, un geam din mineral și o etanșeitate de 20 ATM, modelul Casio GW-B5600-2ER se bucură de robustețe și totuși de o anumită doză de flexibilitate care nu face altceva decat să sporească rezistența ceasului ca întreg alături de felul în care este construită cureaua.



Design-ului pătrat, specific modelelor G-SHOCK, ce contribuie la rezistența ceasurilor, se adaugă noile tehnologii de conectare, rezultând un model recognoscibil, cool și modern. Astfel, tehnologia Bluetooth®, ce facilitează conexiunea dintre smartphone și ceas, alături de funcțiile precum modul solar de încarcare a acumulatorului, smartphone time, semnal radio Multiband 6 pentru ajustarea automata a orei exacte (EU, U.S.A., Japonia și anumite regiuni din China), jurnal de zbor, world time și “find my phone”, transformă modelul GW-B5600-2ER într-un gadget indispensabil pentru cei cu un stil de viață urban.



Perfect adaptat secolului XXI, ritmului și nevoilor generației actuale de adolescență și tineri, GW-B5600-2ER este un smartwatch neconvențional ce se distinge prin devotamentul față de designul consacrat al Casio, dar și de o funcționalitate absolut impresionantă, caracterizată de utilitate și pragmatism.

