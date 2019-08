Bayer România deschide o conversaţie despre importanţa nutriţiei în recuperarea post-partum şi alăptare, într-o nouă ediţie a evenimentului Media Fair

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNICEF: „Dacă alăptarea ar fi o practică universală, vieţile a peste 800.000 de copii ar putea fi salvate anual”

„Decizia mamelor de a alăpta trebuie încurajată de întreaga societate” este una dintre principalele concluzii ale evenimentului Media Fair organizat astăzi de către Bayer România, în contextul Săptămânii Internaţionale a Alăptării, sărbătorită în fiecare an în perioada 1 – 7 august.Iniţiativa Bayer România a reunit, pentru al doilea an consecutiv, experţi instituţionali, profesionişti din domeniul medical, consilieri în alăptare, precum şi jurnalişti şi formatori de opinie din mediul on-line. Scopul? Deschiderea unei conversaţii despre importanţa alăptării, ca prim pas spre o viaţă sănătoasă, îmbunătăţirea accesului la informaţii şi încurajarea mamelor actuale sau viitoare pentru a lua o decizie bine documentată.Invitaţi speciali au fost prof. Dr. Alexandru RAFILA – membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii; Pieter BULT – reprezentantul UNICEF în România şi Dr. Ruxandra Pleşea – medic nutriţionist. Gazda evenimentului din partea Bayer România a fost Mike SEIDEL - Directorul Diviziei Bayer Consumer Health pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova.Cu toţii au concluzionat că este nevoie de un efort comun al instituţiilor şi formatorilor de opinie, astfel încât alăptarea să înceteze să fie un subiect tabu, privit cu reticenţă de către societate. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, se recomandă alăptarea exclusivă încă din prima oră după naştere, până la vârsta de 6 luni. Diversificarea alimentaţiei copilului poate fi făcută, fără întreruperea alăptării, până la varsta de 2 ani.„Vieţile a aproape 800.000 de copii, majoritatea cu vârste sub 6 luni, ar putea fi salvate anual dacă alăptarea ar fi o practică universală şi ar începe din prima oră de la naştere. Beneficiile asupra sănătăţii mamelor sunt la fel de importante – alăptarea scade riscul de a dezvolta cancer de sân şi ovarian, diabet de tip 2 şi boli de inimă. Pornind de la aceste premise, Săptămâna Internaţională a Alăptării este sărbătorită în fiecare an, între 1-7 august, pentru a încuraja alăptarea şi a îmbunătăţi starea de sănătate a mamelor şi copiilor din întreaga lume” – a afirmat în deschiderea evenimentului Prof.Dr. Alexandru RAFILA, membru al Comitetului Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.„Cercetările arată că alăptarea în primele șase luni de viață contribuie atât la bunăstarea mamei, cât și a copilului pe termen lung. Cu toate acestea, un procent semnificativ de copii nu beneficiază de acest tip de alimentație, din diferite motive. Experiența noastră în implementarea programului pilot Pachetului Minim de Servicii a dovedit că, atunci când viitoarele mame primesc informații despre importanța alăptării și sprijin, ele aleg să-și alăpteze copiii. Pentru a oferi copiilor cel mai bun start în viață, alăptarea trebuie încurajată în familie, în comunitate și la locul de muncă”, a adăugat Pieter BULT, Reprezentantul UNICEF în România.Perioada post-partum este o etapă în care grija mamelor se îndreaptă aproape în totalitate către bebeluşi, însă recuperarea rapidă ţine de o serie de factori, de la o nutriţie optimă, la exerciţii fizice uşoare şi sprijinul oferit de către cei din jur – „Fiecare mamă îşi doreşte tot ceea ce este mai bun pentru copilul ei, însă cifrele trădează presiunea pe care uneori societatea o pune asupra lor.Alăptarea este un subiect despre care se vorbeşte prea puţin în România şi ne propunem să schimbăm acest lucru. Mulţumesc tuturor experţilor care ni s-au alăturat în cadrul evenimentului Bayer Media Fair şi îi asigur că vor avea întodeauna în Bayer un partener de dialog dedicat şi implicat în temele esenţiale pentru societate” a conchis Mike SEIDEL, Directorul Diviziei ConsumerHealth pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova.Saptamana Mondială a Alăptării este sărbătorită în fiecare an, între 1 - 7 august, pentru a încuraja alăptarea şi a îmbunătăţi starea de sănătate a copiilor din întreaga lume. Ea comemorează Declarația Innocenti pentru protecţia, promovarea şi sprijinul alăptării, semnată în august 1990 de reprezentanti ai guvernelor, OMS, UNICEF şi alte organizaţii care protejează, promovează şi susţin alăptarea.