Back to school! ECCO dă start unei noi campanii ”Back To School”

Nimic nu se compară cu fericirea pură a unui copil atunci când face primii pași pe poarta școlii, o zi importantă pe care nu o va uita prea curând. Este de datoria noastră să îi facem să zâmbească în cele mai bune moduri posibile, de aceea în această toamnă ECCO dă start unei noi campanii ”Back To School”.



Donează șansa la educație



În perioada 29.08 – 15.09.2019, ECCO, în colaborare cu Fundația Principesa Margareta, își propune să ajungă la copiii din România care au nevoie de un mic ajutor. Astfel, la fiecare donație de rechizite, ECCO te răsplăteşte cu 20 % reducere la încălțămintea neredusă pentru copii.



Vino în unul din magazinele ECCO şi ajută un copil să meargă la şcoală. Vom colecta rechizite școlare utile copiilor de diferite vârste: creioane, set creioane colorate, caiete A5, A4, radieră, linear, pix, stilou, acuarele, ghiozdan, penar, etc. Pentru colectarea rechizitelor, în fiecare magazin ECCO menționat în link-ul de mai jos veți putea găsi câte o urnă pentru rechizite, semnalizată corespunzator. În România, unul din cinci copii abandonează şcoala din cauza sărăciei şi a condiţiilor precare de trai. Fără educaţie, ei nu au nici o şansă la o viaţă mai bună.



”În fiecare an, așteptăm cu drag campania Back to School care ușor, ușor a devenit proiectul nostru favorit la ECCO. În 2018/2019 am reușit să ajungem la peste 700 de copii, cu ajutorul vostru. Astfel, în acest an ne dorim să depășim acest record și să ducem mai departe campania de zâmbete. Dorim să aducem zâmbete și fericire copiilor proveniți din familii defavorizate și din centre de plasament care nu au aceleași șanse pe care le are un copil provenit dintr-o familie cu posibilități financiare. În România, această problemă persistă, tocmai de aceea pentru noi a devenit un laitmotiv în fiecare nou an școlar și ne dorim să fim printre cei care pun câte o cărămidă în fundația unei cariere de succes pe care micuții o vor avea” a declarat Victor Tighinea, Director General ECCO România.



Back to school – 2018 – în cifre

ECCO se implică activ în comunităţile din care face parte, iar campania din 2018 a reușit să acopere câteva dintre cele mai importante județe din România.

602 copii din cadrul proiectului Fondul Special pentru Copii au primit rechizite școlare:• 400 de copii din 8 centre de tip after school din Ialomița, Constanța, Mureș, Bistrița, Neamț, Ilfov, Alba și Maramureș• 202 copii din familii aflate in situații dificile din județele Ilfov, București, Iași, Mureș, Neamț, Constanța, Maramureș, Sibiu, Alba, Călărași, Bistrița, Bihor, Teleorman.Fundația Principesa Margareta a României (FPMR) a fost înființată în 1990 de Alteța Sa Regală Principesa Margareta a României împreună cu tatăl său, Majestatea Sa Regele Mihai I. In prezent, Fundația dezvoltă și susține programe care îmbunătățesc condițiile de viață ale copiilor, vârstnicilor, tinerilor și familiilor din comunități defavorizate, stimulează solidaritatea între generații și sprijină tinerii talentați.ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combină stilul și confortul.Succesul ECCO este construit în jurul produselor cu o piele de calitate superioară. Produsele ECCO sunt vândute în 90 de țări, la peste 2.200 de magazine ECCO și peste 14.000 de puncte de vânzare. ECCO a fost fondat în Danemarca în 1963, și are peste 21.000 de angajați în întreaga lume.