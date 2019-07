Adela Diaconu, producatorul celei mai bune emisiuni de copii din România

“Ambasad’Or Play” a fost desemnată cea mai bună emisiune de copii din România in cadrul Galei Radar de Media 2019!

Radar de Media a decernat premiul pentru cea mai buna emisiune de copii din România , show-ului de la Nova TV ~ “Ambasad’Or Play” by Ana și Nicole Stan, produs de Adela Diaconu ! Cea de-a treia editie a celui mai mare eveniment media al verii a avut loc la sfarsitul lunii iunie, la Blueberry Pool.Alti castigatori a celui mai mare eveniment media al verii din Romania ~ Cătălin Măruță cu emisiunea ''La Măruță'' - PRO Tv sau emisiunea Iulianei Tudor -TVRO aparitie fina si rafinata la Gala Radar de Media, l-au avut prezentatorele TV , Ana si Nicole Stan, gazdele emisiunii ”Ambasad’Or Play” . Acestea au petrecut seara in lumina reflectoarelor, alaturi de tatal lor, Nicusor Stan si de fratele lor, Alexandru . Producatorul emisiunii , ”Ambasad’Or Play”, Adela Diaconu le-a fost alaturi gemenelor , trasand deja liniile pentru noile proiecte din aceasta toamna.Adela Diaconu şi-a câştigat celebritatea şi s-a impus în mass-media naţională şi locală ca producătoare şi realizatoare a emisiunii „BV 01 ADE” by Adela Diaconu, producătoare a show-urilor de televiziune ”Ioana Lee Show” by Ioana Lee, ''My CliniQ'' by Diana Bianca, ''Fashion Kids'', ''Cooking Show Albif'', “Ambasad’Or Play” by Ana și Nicole Stan, dar si prin organizarea de evenimente culturale, sportive si de moda.”Ambasad’Or Play” by Ana & Nicole Stan este singura emisiunea TV din România unde copiii ii descos si intervieveaza pe “oamenii mari”, personalitati si vedete romanesti actuale.Interviuri calde si sincere, pe care le puteti urmari in fiecare sfarsit de saptamana la Nova Tv,Vedete TV, sportivi, artisti, personalitati de seama ale Romaniei fac dezvaluiri in exclusivitate despre copilaria si adolescenta lor, despre cum a fost inceputul lor de drum pana sa reuseasca in domeniul ce i-a consacratEmisiunea ”Ambasad’Or Play” by Ana & Nicole Stan a fost declarata la mai multe Gale de televiziune, cea mai buna emisiune de lifestyle pentru copii din România.