100 de ani de dragoste: cum a evoluat datingul la români

De la taxa de celibat și ceaiurile dansante până la găsirea partenerului compatibil cu ajutorul inteligenței artificiale nu a fost decât un pas. Adică aproape 100 de ani. Azi, 76% din utilizatorii Sentimente.ro, cea mai mare platformă de dating din România, folosesc aproape exclusiv dispozitivele mobile pentru a interacționa. Numărul mesajelor schimbate între aceștia și timpul petrecut pe site a crescut cu 5%, iar prima întâlnire în offline are loc la maximum două săptămâni de la prima interacțiune pe Sentimente.ro.

În anii 1920, felul în care o femeie ținea țigara între buze sugera dacă este sau nu interesată de un bărbat. Mai târziu, în anii 1930, taxa pe celibat le împingea pe femei să se mărite mai repede. În anii 40, ceaiurile dansante erau prilej de socializare, dar nu numai, iar apoi, la începuturile anilor 1990 au apărut anunțurile matrimoniale serioase. „Doamnă, 48 ani, frumoasă, gospodină doresc mariaj cu domn cu autoturism£. Sună ciudat? Poate, dar așa erau mai toate.



În 2001, apărea Sentimente.ro, un loc unde anunțurile matrimoniale au fost înlocuite cu profil de utilizator, interese, cafenele virtuale, un spațiu unde puteai face cunoștință rapid cu persoane din orice colț al țării. Sau al lumii. Tehnologia și-a făcut tot mai mult loc în viața utilizatorilor Sentimente.ro și astfel, în 2017, datingul online a ajuns la nivelul următor: folosirea inteligenței artificiale pentru ca utilizatorii să se întâlnească mai ușor și mai repede.



Mai mulți utilizatori tineri



Interfața personalizată, ușurința în navigare, dar și funcția de ilustrare a compatibilității între utilizatori s-au numărat printre motivele care au dus la o creștere a numărului de persoane tinere care și-au făcut cont pe Sentimente.ro în ultimul an. Astfel, procentul de utilizatori pe segmentul de vârstă 25-34 de ani a crescut cu 22%. De asemenea, numărul utilizatorilor de sex feminin a crescut cu 27%, ajungându-se astfel la un procent de 44%.



Cei mai mulți utilizatori preferă interfața mobilă (76%), iar accesul facil la un astfel de dispozitiv face ca timpul petrecut pe site să fi crescut în ultimul an cu 5%, un utilizator petrecând în medie 10 minute/sesiune pe Sentimente.ro. Per total, traficul pe mobil a crescut cu 34%. De asemenea, dacă în 2005 se trimiteau 10 milioane de mesaje pe an între utilizatori, în 2018, la un an de la implementarea WallY, numărul de mesaje a ajuns la 6,5 milioane pe lună.

Totodată, calitatea interacțiunii dintre utilizatori a crescut, în parte și datorită procentului de compatibilitate calculat în mod automat pe baza profilului și intereselor declarate, dar mai ales pe baza interacțiunii utilizatorului și acțiunilor sale din interfața personalizată. Astfel, membrii Sentimente.ro încep conversații cu persoane cu grad de compatibilitate ridicat, crescând totodată șansele găsirii unui partener. Prin urmare, utilizatorii se întâlnesc în offline în maximum două săptămâni de la prima conversație în online, față de 1-3 luni în perioada precedentă.“Un lucru important pentru noi este și creșterea ratei de succes. Am ajuns astfel la un număr de 10 conturi șterse/zi ca urmare a faptului că membrii respectivi și-au găsit pe cineva pe Sentimente.ro.Este un număr impresionant, având în vedere că, zilnic, sunt 25.000 de utilizatori online. Sigur că nu toate relațiile ajung la căsătorie, însă o dinamică atât de mare arată cum au evoluat relațiile, cât de multă încredere au oamenii azi în relațiile începute online și cât de mult contează faptul că Sentimente.ro poate oferi un procent de compatibilitate real. Astfel, persoanele recomandate au mai multe șanse să fie ceea ce un utilizator caută, iar acest fapt a scurtat cu mult căutarea unui partener. De altfel, potrivit statisticilor făcute pe baza declarațiilor utilizatorilor, dacă se ajunge la căsătorie, acest lucru se întâmplă în mai puțin de 1 an de la prima discuție avută pe site”, explică Flori Dragomir, vicepreședinte fondator Sentimente.ro.