8 fraze cu sens ascuns folosite de narcisiști

Felul în care interacționează cu restul oamenilor este diferit de variantele normale, iar frazele utilizate de narcisiști vor însemna mereu cu totul altceva decât te aștepți. Află mai multe despre modul în care gândesc pentru a nu te lăsa păcălit de cuvinte ambigue.

Dacă te-ai întrebat adesea care sunt rațiunile care motivează comportamentul adoptat de narcisiști acum ai ocazia să afli detalii noi. Specialiștii au alcătuit o listă cu frazele cu sens ascuns utilizate des de narcisiști pentru a induce în eroare. Când le auzi vei avea tendința să dai situației o interpretare pozitivă sau să te simți vinovat, dar aceste exprimări nu sunt decât tactici abile de a câștiga în orice situație.



Iată ce fraze vei auzi de la narcisiști, explicate din punctul lor de vedere:



1. „Ai o reacție exagerată”

De fapt ai dreptate întru totul, dar asta nu înseamnă că te voi lăsa să câștigi în fața mea. Nu vreau să-ți dai seama ce vreau să fac indiferent cât de greu va fi să-ți distrag atenția. Din fericire știu deja că te pot convinge că exagerezi și ești mult prea sensibil.



2. „Îmi pare rău că ai crezut așa ceva”

Poți să mă acuzi și să te cerți cu mine toată ziua dacă vrei. Nu îmi pasă deloc. Nu îmi pare rău pentru ce am făcut și nu mă voi schimba niciodată. Aceasta este singura variantă de scuză pe care o vei primi din partea mea. Accept-o și fii mulțumit. Este mai bine decât nimic.



3. „Ești atât de gelos”

Nu este un lucru atât de rău, dar eu vreau de fapt ca tu să te simți prost. Vreau să fii gelos tot timpul și să-i invidiezi pe cei care se află în preajma mea. Este foarte distractiv să văd cât de nesigur devii în timp ce te întrebi dacă mă mai interesezi sau dacă deja am găsit ceva mai bun sau mai avantajos. Cel mai important lucru este că dacă ești gelos îți va fi și mai frică să mă pierzi.



4. „Nu este vorba despre tine mereu”

Da, poate că de fapt este unica ocazie în care ai făcut ceva și pentru tine, dar chiar și o dată este prea mult pentru mine. Mai bine revenim la subiecte mai importante cum ar fi ce vreau eu și faptul că am nevoie de atenția ta focalizată exclusiv asupra mea. Eu sunt singurul care contează aici și e cazul să conștientizezi acest lucru ca să economisim timp prețios.



Precis nu ai aflat, dar eu ți-am înșelat deja încrederea de mai multe ori. Am mințit, te-am făcut să crezi lucruri inventate și te-am pus în situații jenante. Este posibil să începi să devii suspicios în privința mea, dar nu te voi lăsa să revii la o viață normală fără mine în ea. Nu am nicio intenție să mă opresc, așa că voi face mari eforturi pentru a te convinge să ai în continuare încredere în mine. Am suficient farmec pentru a reuși.



6. „Nu îmi vine să cred că ai face așa ceva”

Ceea ce ai făcut nu este deloc grav sau poate chiar nu ai greșit cu nimic, dar nu asta contează. În acest moment eu voi fi victima, iar ție trebuie să-ți pară rău pentru mine. Dacă te fac să mă compătimești pot continua să te rănesc oricând vreau și tu vei fi cel care va trebui să-și ceară scuze pentru tot ce se întâmplă.



7. „Nu vei mai găsi pe nimeni la fel ca mine”

Te-am făcut să crezi că te iubesc și că îmi pasă de tine mai mult decât oricine altcineva.Sincer să fiu nu contezi prea mult pentru mine, dar vreau să crezi că sunt partenerul perfect pentru că numai așa ideea de a mă părăsi te va speria tot timpul.



8. „Te iubesc”

Nu te iubesc. Singurul lucru pe care îl iubesc la tine sunt avantajele pe care mi le oferi și scopul pentru care vreau să te folosesc. Ești important în anumite aspecte, dar te-aș putea înlocui cu altcineva fără să clipesc. Cu toate acestea, vreau ca tu să crezi că îmi pasă de tine până în momentul în care mă plicitsesc. Vreau să suferi cât mai mult când te voi abandona.

Atunci când comunici cu o altă persoană, indiferent dacă este un narcisist sau nu, este foarte important să rămâi vigilent. Fii atent la aceste fraze și învață să le interpretezi corect pentru a realiza dacă interlocutorul tău este sincer sau nu. Vei avea nevoie de perseveranță și răbdare pentru a descifra cuvintele utilizate, dar vei preveni multă suferință pe termen lung.