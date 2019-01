Dieta pentru fibromialgie: 6 alimente pe care să le eviți

Tratamentul pentru fibromialgie este personalizat, dar dieta are un rol important în prevenirea sau reducerea gravității simptomelor. În general se recomandă realizarea unui jurnal alimentar pentru a se putea identifica alimentele problematice, dar există categorii de alimente care sunt în legătură directă cu agravarea acestei afecțiuni.

Te îndrepți foarte des spre o pungă de chips-uri, o cutie de prăjiturele sau alte alimente procesate? Din păcate conțin un ingredient care poate agrava durerea: glutamatul monosodic. „Acest aditiv este utilizat de obicei pentru intensificarea gustului, dar poate agrava durerile asociate cu fibromialgia. Studiile realizate au demonstrat conexiunea directă dintre glutamat și durerile intensificate, explicația fiind acțiunea glutamatului ca neurotransmițător. Citește lista de ingrediente cu atenție și nu cumpăra produse care conțin acest compus”, recomandă dr. Tarah Venn, nutriționist de la Centrul Medical din Stanford.

În ciuda conținutului ridicat de vitamine și minerale, ciupercile pot declanșa durerea în cazul pacienților diagnosticați cu fibromialgie deoarece conțin glutamat în formă naturală. „La fiecare 100g de ciuperci vei consuma 180mg de glutamat. Ciupercile Shiitake și Enokitake conțin cel mai mult glutamat. De asemenea, roșiile, strugurii și mazărea sunt surse naturale de glutamat. Înainte de a le elimina complet din meniul tău este indicat să discuți cu un specialist pentru a putea să ai în continuare un meniu care îți furnizează vitaminele și mineralele de care are nevoie organismul tău”, spune dr. Venn.

Deși nu are deloc lactoză, brânza maturată are glutamat. Sortimentele Cheddar, Roquefort și parmezanul conțin cantitățile cele mai ridicate de glutamat. O porție de 30g de parmezan are 1.600mg de glutamat. În afară de acest considerente, produsele lactate pot avea în general un efect iritant., spune dr. Venn.