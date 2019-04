Dezavantajele culturii mamelor de pe Instagram

Chiar dacă aparent postările de pe Instagram arată momente inedite, surprinse spontan, imaginea propagată este în continuare una artificial de perfectă, care poate cauza probleme emoționale noilor mame.

Părul cu mult volum și foarte lucios, felul în care țin copiii îmbrăcați în hăinuțe imaculate și mâinile cu o manichiură fără reproș ... totul într-un decor de vis. Multe poze cu mame și copii de pe Instagram pot deveni intimidante, mai ales dacă noile mame compară ceea ce văd în poză cu propria situație.

„Mă întrebam adesea când au avut timp să meargă la coafor sau să-și facă unghiile când eu de-abia apucam să facu un duș în timp ce aveam grijă de copilul meu. Am simțit frustrare, supărare și mult regret. Am plâns pentru că mi se părea că nu am cum să ating vreodată acele standarde”, povestește Jessica, mama unei fetițe de 7 luni.

Depresia postpartum și anxietatea pot afecta mamele în timp ce încearcă să se adapteze la noul rol, iar standardele nerealiste prezentate online nu fac decât să adâncească emoțiile negative și să pună în pericol echilibrul psihologic. Peste 50% dintre mamele care suferă de depresie postpartum nu sunt diagnosticate, iar în momentul în care caută solidaritate sau puțină relaxare online se confruntă cu reclamele sau pozele care le indică felul în care ar trebui să arate sau să se poarte, deși nu este posibil în cazul lor. Potrivit specialiștilor, în asemenea cazuri rețelele de socializare alienează chiar femeile pe care încearcă să le atragă.

Deși aparent se vorbește despre dificultatea de a reveni la greutatea ideală și de cât de complicat este să ai grijă de cel mic, toate fotografiile arată incredibil de bine, minimizând parcă orice problemă. Realitatea este că multe mame nu au timp să se aranjeze și în niciun caz nu vor posta astfel de imagini pe Instagram.



Mamele „imperfect de perfecte” nu le ajută deloc pe femei să se adapteze rolului de părinte

De fapt, poate fi un fenomen mai nociv decât promovarea perfecțiunii pentru că la un anumit nivel arată că există multe dificultăți, dar imediat le minimizează printr-o imagine superficială, care favorizează sentimentul de inferioritate și izolare.În multe cazuri s-a constatat că tocmai acest gen de fotografii opresc noile mame să apeleze la ajutor de specialitate în momentele în care au cea mai mare nevoie.

„În cadrul efortului de a valida că este greu să fii mamă în circumstanțe normale rețelele de socializare minimizează gravitatea depresiei postpartum și a anxietății”, spune dr. Leslie Ackerman, psiholog din New York. „Ca rezultat al bombardării constante cu acest tip de informații noile mame care suferă de depresie sau anxietate nu vor cere ajutorul specialiștilor pentru că se creează o normalizare artificială și periculoasă în mediul online”, continuă aceasta.

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că între 70 și 80% dintre femei se confruntă cu simptomele specifice depresiei, care de multe ori este asociată cu sentimente de rușine și vinovăție pentru că nu pot afișa imaginea de mame fericite pe care o văd peste tot.

„Multe femei nu se adresează medicului pentru că nu știu ce este depresia postpartum sau consideră că este normal să simtă așa după ce au născut", spune dr. Ariela Vasserman, psiholog de la Centrul Medical Langone. În acest context, prezentarea unei imagini postpartum în stil glamour nu va face decât să accentueze sentimentul de rușine și inferioritate.

„Este esențial ca mamele să-și exprime sentimentele în mod deschis. Nu trebuie să sufere în tăcere pentru că li se pare că starea de normalitate este cea prezentată în imaginile perfecte. Din contră, este în regulă să postezi imagini care arată dificultățile reale ale rolului de mamă. Trebuie să înveți să te iubești pe tine însăți pentru a-ți reveni și a putea avea grijă de copilul tău așa cum îți dorești”, spune dr. Ackerman.