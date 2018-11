De ce este laptele matern un lichid magic, conform științei

Poate să facă și lucruri magice, cum ar fi surplusul de anticorpi noi când copiii se luptă cu răcelile. Oamenii de știință sunt de părere că laptele matern este cea mai bună opțiune pentru nou-născuți. Iată de ce!

Laptele matern începe cu colostrul atunci când se naște copilul. Curând, se schimbă pentru a se potrivi nevoilor copilului. Lucrul uimitor este că laptele matern se poate schimba de fapt pe baza sexului copilului tău. Când laptele este produs pentru o fată, tinde să aibă mai puține proteine și grăsimi în el. Într-un studiu remarcabil, cercetătorii au descoperit că această diferență de gen se poate schimba chiar și între culturi.

În 2012, un studiu a arătat că mamele sărace din Kenya făceau lapte matern mai bun și mai gras pentru fiicele lor decât pentru fiii lor. Cercetătorii consideră că acest lucru ar putea fi legat de faptul că fetele pot spori poziția socială a familiei printr-o căsnicie bună.

Pe măsură ce crește copilul, laptele matern se ajustează în mod natural în funcție de nevoile în schimbare ale copilului. Colostrul este produs în primele două zile. La un an după aceea, laptele are o cantitate mai mare de grăsimi și energie, deoarece bebelușul necesită mai multe calorii și grăsimi.

Probabil că aceasta este una dintre cele mai magice calități ale laptelui matern. Este oarecum logic ca laptele matern să se schimbe pe măsură ce bebelușul înaintează în vârstă. La urma urmei, corpul își poate da seama că a trecut timpul. Lucrul uimitor este că organismul mamelor poate primi indicații direct de la copii. Atunci când bebelușul are o răceală sau este expus la un virus, laptele matern adaugă anticorpi suplimentari pentru a lupta împotriva bolii.Acest lucru este uimitor, deoarece înseamnă că. Oamenii de știință nu știu cum se întâmplă acest lucru exact, dar cred că relația ar putea apărea în timpul procesului de hrănire. Gura bebelușului ar putea trimite semnale atunci când se fixează pe mamelonul mamei. Aceste semnale îi transmit apoi corpului mamei să creeze anticorpii potriviți. Când un copil se îmbolnăvește, laptele mamei începe să semene cu colostrul, iar colostrul este plin de leucocite și anticorpi.

Probabil că știi deja acest lucru despre alăptare. Atunci când un copil bea lapte matern, are o sănătate fizică mai bună și un risc scăzut de a se îmbolnăvi. Lucrul uimitor este că acest efect durează zeci de ani sau poate pentru totdeauna. Atunci când îți alăptezi copilul, reduci riscul pe care îl are copilul de a dezvolta alergii sau astm.Oamenii de știință cred că acest lucru se datorează faptului că acizii grași cu lanț scurt din laptele matern creează un sistem imunitar mai sănătos. În plus, proteinele din laptele matern pot ajuta chiar și la combatarea cancerului.