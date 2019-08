Cele mai stilate 6 zodii. Sunt mereu în pas cu moda!

Ești una dintre acele persoane care știu, fără să depună vreun efort, ce haine să își pregătească pentru a avea o ținută fabuloasă?

Urmărești tendințele, dar nu ești sclava lor? Dacă da, ești una dintre zodiile cele mai stilate ale zodiacului.Să fii stilat îți poate îmbunătăți personalitatea. Oamenii cu un stil fantastic demonstrează, în general, în mai multe moduri acest lucru, nu doar prin hainele pe care le îmbracă, ci și prin decorul caselor sau birourilor lor.Dacă te preocupă aspectul tău fizic și felul în care te îmbraci, este un talent care te va urmări întreaga viașă, deoarece vei știi să îți adaptezi stilul la cum este viața ta în momentul respectiv.Taurul are un stil personal incredibil. Când întră într-o încăpere, este imposibil să nu îl observi. Poate să se îmbrace cu orice și să arate fantastic. Ce ar putea părea o față de masă sau o pătură veche, Taurul o poate face să arate fabulos. Are un simț estetic grozav și un gust imbatabil pentru modă. El devine cu ușurință un trendsetter!Leului nu îi pasă cât cheltuie pentru a arăta bine. Adoră să fie în pas cu moda, realizată cu țesăturile rafinate și croieli impecabile. Leul își dezvăluie personalitatea prin stilul lui și e capabil să se îmbrace întotdeauna în moduri care îl flatează. Uneori, atunci când e îndrăzneț, poate purta ceva scandalos doar pentru a obține o reacție.Balanței îi place moda și urmărește cu atenție ultimele tendințe.Cu toate acestea, el rămâne fidel stilului său personal. Dacă e atras de ceva la modă, îl va asorta cu o piesă clasică. E pricepută la asortat și combinat, astfel încât rezultatul final este mereu wow.Vărsătorul are un simț incredibil al stilului. E genul de persoană care poate transforma total o încăpere având doar trei obiecte la dispoziție. El tinde să cumpere haine și încălțăminte de calitate, care vor fi mereu la modă. Preferă lucrurile simple și de durată. Dacă creează un trend, nu o face intenționat, ci doar își urmează calea.Berbecul are probleme cu impulsivitatea, așa că nu e de mirare că e genul de persoană care cumpără ceva ce vede online și apoi regretă.Totuși, el nu se teme să experimenteze și să încerce lucruri noi în materie de modă. Urăște plictiseala, în special prin prisma hainelor, așa că își schimbă garderoba destul de des.Gemenii sunt foarte stilați și sunt capabili să se poziționeze pe acea linie fină între prea mult și prea puțin. Sunt genul de oameni care aleg accesoriul perfect pentru ca ținuta lor să fie spectaculoasă. De asemenea, pot fi prudenți în ceea ce privește moda, dar niciodată până la punctul de a se simți jenați, ci suficient încât să se simtă bine și fericiți cu ceea ce poartă.