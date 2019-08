4 zodii care riscă totul în dragoste și ajung să regrete

Aceste semne zodiacale sunt spontane în dragoste și au de suferit de pe urma deciziilor impulsive pe care le iau în viața lor sentimentală!

Când te îndrăgostești, poți gândi total irațional sau poți să nu gândești deloc. Dragostea te face să vrei să fii spontan și să încerci lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată. În altă ordine de idei, dragostea e oarbă!Pentru unele zodii, să aibă pe cineva care are ochi doar pentru ele e suficient pentru a începe să își planifice imediat nunta. Sunt romantice incurabile. Sunt acele persoane care se îndrăgostesc de barista de la cafeneaua lor preferată atunci când le zâmbesc, așa că, cu siguranță, are sens că iubirea le determină să facă lucruri nebunești.Nu toate zodiile sunt la fel. Unele sunt un pic prea precaute când vine vorba de dragoste și pot trece ani buni alături de aceeași persoană, până când se simt pregătite să vorbească despre lucruri precum căsătoria și viitorul lor. Dar, alte zodii sunt dispuse să riște totul pentru iubire și s-ar căsători imediat. Chiar dacă pot regreta mai târziu, ele aleg această opțiune decât să ia lucrurile încet.Dacă iubești cu adevărat pe cineva, are sens să vrei să faci marele pas pentru a consolida acea iubire, dar să te grăbești spre mariaj e o decizie pe care o poți regreta toată viața dacă nu ești atent la detalii și sari etape importante.Berbecul are multă dragoste de oferit, iar unul dintre obiectivele lui în viață este să găsească pe cineva pe care să-l poată invada cu această iubire. Când începe să se întâlnească cu cineva, el se implică total și ia lucrurile foarte în serios, toată lumea știe asta. Berbecul este, de asemenea, foarte impulsiv și ar fi semnul cu cea mai mare probabilitate de a se căsători în Vegas după doar câteva luni de întâlniri. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că nu are capul pe umeri. El e genul de om care se căsătorește acum și va regreta mai târziu, dar care se bucură de moment și care nu vrea să aștepte.Sigur, are nevoie de o lecție despre controlul impulsurilor, dar atunci când îl întâlnești, e greu să nu te entuziasmezi la fel ca și el.Gemenii adoră să aibă întâlniri pentru că este o modalitate de a cunoaște oameni noi și de a-și satisface nevoia de afecțiune. Pentru ei, o relație trebuie să fie distractivă și fără griji. Gemenii trăiesc clipa și se bucură cu adevărat de ceea ce au, în loc să se gândească înainte de a acționa. Ei sunt genul de oameni care se vor căsători sub influența pasiunii de moment, dar care vor regreta serios mai târziu, odată ce creierul lor indecis începe să răstălmăcească lucrurile.Ori ce câte ori Balanța începe să se întâlnească cu cineva nou, nu se poate abține să-și imagineze viitorul cu acea persoană. Această zodie este condusă de planeta Venus, așa că are suficientă iubire de oferit pentru toată lumea.Unul dintre obiectivele sale în viață este să găsească pe cineva cu care să-și poată împărtăși abundența sentimentelor de dragoste. Dacă asta înseamnă să se căsătorească prematur și să riște să regrete mai târziu, va lua cu plăcere această decizie.Peștilor le place să iubească și ori de câte ori au această șansă, practic vor pluti în aer. Când nu sunt implicați într-o relație, ei simt că lipsește o parte din ei. Ei sunt genul de persoane care se căsătoresc acum și regretă serios mai târziu, pur și simplu pentru că sunt prinși în pasiunea și visarea lor, încât nu își dau seama că s-ar putea să nu fie cea mai bună idee. Desigur, vor încerca să facă relația să funcționeze, dar asta nu schimbă faptul că vor trăi în continuare cu un anumit regret.