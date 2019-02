4 zodii care trăiesc clipa

Să trăieşti clipa înseamnă că nimic din trecut sau din viitor nu contează. Tot ce contează este să te bucuri de ceea ce trăieşti acum!

Care sunt zodiile care trăiesc clipa?

Pentru unele zodii, aşa se trăieşte corect viaţa. Faci doar ceea ce simţi fără să te îngrijorezi ce va fi pe mai departe. Pentru ale semne zodiacale reprezintă un mod teribil de a iubi. Cum poţi să trăieşti fără angajamente dacă următoare mutare este în mod constant un joc de ghicit?Să trăieşti clipa poate fi palpitant, dar poate însemna şi să mergi pe întuneric, fără să ştii vreodată dacă mergi pe direcţia bună. Dacă există angajamente în viaţa ta, situaţia e cu totul diferită. Nu există surprize, ştii exact care va fi următoare mişcare şi te poţi pregăti întotdeauna pentru ceea ce urmează. Asta înseamnă că trăieşti în viitor. Nu există spontaneitate, pentru că totul e deja planificat. Există argumente pro şi contra pentru ambele situaţii, dar unele zodii susţin că trăirea în prezent e cea mai bună alegere. A trăi clipa înseamnă, de asemenea, că preferi să nu fii legat de o singură persoană. În timp ce poate înseamna că renunţi la viaţă pentru a te bucura de călătorie, aceasta poate însemna, de asemenea, că ai mai multe şanse de relaţii ocazionare, în loc să fii într-o relaţie pe termen lung cu o singură persoană.De ce să pierzi timpul cu o singură persoană pentru tot restul vieţii, când poţi trăi cu cât mai mulţi oameni posibil? Dar, pe lângă toate acestea, există multe alte beneficii pentru a trăi clipa. Când trăieşti în prezent, fără să te îngrijireze trecutul sau viitorul, ai tendinţa de a te distra mai mult. Nu vrei să te întorci acasă doar pentru a dormi, ci vrei să te plimbi şi să fugi în weekend oriunde. A trăi clipa poate scădea, de asemenea, nivelul de stres şi îngrijorarea pentru unii oameni.În final, să trăieşti clipa este un fel de meditaţie. Când meditezi, înveţi să renunţi la tot ce se petrece în jurul tău şi să te concentrezi asupra respiraţiei şi asupra modului în care te simţi în acel moment. A trăi clipa îţi poate oferi o claritate atât de necesară asupra vieţii.Deci, dacă eşti în căutarea unei persoane care să te înveţe cum să renunţi la ceea ce te stresează şi să te bucuri de prezent, apelează cu încredere la aceste semne zodiacale care ştiu s-o facă atât de bine!Berbecul este unul dintre cele mai spontane şi impulsive semne zodiacale.El nu trăieşte în trecut sperând să poată relua lucrurile şi nu trăieşte nici în viitor cu speranţa că mâine va fi mai bine decât azi. Trăieşte prezentul şi iubeşte fiecare clipă din el. Deoarece atât de multe decizii pe care le ia sunt bazate pe starea lui din acel moment, nu prea are timp să se implice în orice sau să aibă de-a face cu oricine. Poate acesta este motivul pentru care este atât de incitant să fii în jurul lui, pentru că nimeni nu ştie ce va face în continuare.Leul este un semn zodiacale incredibil de viteaz şi feroce. El vrea să trăiască clipa pentru că ştie că în asta stă energia lui. Ştie mai bine decât oricine că lucrurile se pot schimba într-o secundă, aşa că de ce să nu facă ce îşi doresşte acum, în loc să aştepte? Indiferent dacă o face conştient sau nu, e genul de persoană care îi inspiră pe toţi cei care îl întâlnesc. Să trăiască clipa este singura modalitate pentru el, deoarece el îşi doreşte ca oamenii să îl privească drept o persoană care se descurcă în viaţă indiferent de ceea ce i se pregăteşte.Viaţa e un haos, şi dacă Scorpionul nu o poate controla, atunci înnebuneşte. El trăieşte clipa din necesitate. Când începe să regrete trecutul sau să se îngrijoreze asupra viitorului, atunci simte că pierde complet controlul. Energia sa este foarte intensă şi singura metodă de a se simţi bine este de a merge cu fluxul. Când trăieşte clipa, are acea încredere de care are atâta nevoie. Nu e la fel de spontan ca alte semne zodicale, dar va lua totuşi decizii rapide.Ideile, oamenii şi lucrurile, toate vin şi pleacă. Singurul lucru pe care se poate baza Săgetătorul este abilitatea sa de a trăi în prezent şi de a lăsa viaţa să îl suprindă. Regulile şi rutina nu îl reprezintă, el trebuie să îşi trăiască viaţa exact aşa cum îşi doreşte, fără ca cineva să îi spună ce să facă. Uneori, poate fi spontan într-un mod negativ, dar oricine îl cunoaşte bine ştie că nu poate fi îmblânzit. Impulsivitatea sa este admirabilă şi dovedeşte că a trăi clipa este ceva distractiv şi interesant.